Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi - Son Dakika
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Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi

01.05.2022 16:49
Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi

Turizm kenti Antalya, ocak-nisan döneminde hava yoluyla gelen 1 milyon 112 bin 383 yabancı turisti ağırladı.

Turizm kenti Antalya, ocak-nisan döneminde hava yoluyla gelen 1 milyon 112 bin 383 yabancı turisti ağırladı.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, koyları, antik kentleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.

Kenti, 2020'de 431 bin 769 misafir, geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da bu yılın aynı döneminde 1 milyon 112 bin 383 turist tatil yaptı.

Kente en fazla turist, Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldi.

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ANTALYA TURİZMİNDE YÜZDE 162'LİK ARTIŞ ANTALYA TURİZMİNDE YÜZDE 162'LİK ARTIŞ Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı

Antalya, turist, Turizm, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi - Son Dakika
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