Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış - Son Dakika
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Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış

01.06.2022 17:17

Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış Bir önceki yıla göre yüzde 223 arttı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'yı 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arası hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 223 artarak, 2 milyon 415 bin...

Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış

Bir önceki yıla göre yüzde 223 arttı

2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti

ANTALYA - Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'yı 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arası hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 223 artarak, 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti. Antalya'ya en çok turist 595 bin 837 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 367 bin 749 turistle Rusya, sonra da 282 bin 092 turistle İngiltere takip etti.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 297 artış

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın Mayıs dönemine göre de büyük artış gösterdi. Mayıs ayında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 2021 yılının Mayıs ayına göre yüzde 297 artışla 1 milyon 198 bin 110 oldu.

Antalya'yı son iki yılın aynı döneminin toplamının 2 katı turist ziyaret etti

Antalya'nın 2022 yılının ilk beş aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katına yaklaştı. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-31 Mayıs arası sırasıyla 2020'de 509 bin 362 kişi, 2021'de 747 bin 159 kişi ve 2022 yılında ise 2 milyon 415 bin 305 kişi olarak gerçekleşti.

Alman, Rus ve İngiliz turistler ilk üçte

1 Ocak-31 Mayıs arası Antalya'ya en çok turist 595 bin 837 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 367 bin 749 turistle Rusya, sonra da 282 bin 092 turistle İngiltere takip etti. Beş aylık periyodda hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Kazakistan, Litvanya, İran ve Danimarka oldu.

Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış
Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış
Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış
Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış
Antalya'ya gelen turist sayısında rekor artış

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Kaynak: İHA

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