Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu - Son Dakika
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Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu

15.06.2022 11:01
Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu

MERSİN (İHA) – Konut satışında cazibe merkezi olmayı sürdüren Mersin, yabancılar için de son yıllarda adeta bir çekim merkezi haline geldi.

MERSİN (İHA) – Konut satışında cazibe merkezi olmayı sürdüren Mersin, yabancılar için de son yıllarda adeta bir çekim merkezi haline geldi. Geçen yıl Mersin'den 2 bin 513 konut satın alan yabancılar, bu yılın ilk 5 ayında da bin 227 konutun sahibi oldu. Mersin, yabancılara konut satışında 3'üncü sıraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri 2022 Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768'e yükseldi. Konut satışlarında İstanbul, 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

Mersin'de mayısta 3 bin 302, ilk 5 ayda 15 bin 525 konut satıldı

TÜİK verilerine göre, cazibe merkezi olmayı sürdüren Mersin'de ise konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,5 oranında artarak 3 bin 302'ye yükseldi. Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı. Kentte, 2021 Mayıs ayında bin 881 konut satılmıştı.

Öte yandan, 2021'de toplam 41 bin 533 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın ilk 5 ayında satılan konut sayı ise 15 bin 525'i buldu. Kentte bu yıl en çok konut satışı 3 bin 686 konut ile mart ayında gerçekleşmişti. Nisan ayındaki konut satış sayısı ise 3 bin 529 olmuştu.

Yabancılara mayıs ayında 5 bin 962 konut satışı gerçekleşti

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962'ye yükseldi. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul alırken, bin 885 konut satışı ile Antalya ikinci oldu.

Mersin, yabancıların çekim merkezi oldu

TÜİK verilerine göre, son yıllarda yabancıların çekim merkezi haline gelen Mersin'de ise mayıs ayında 264 konut satışı gerçekleşti. Mersin, yabancılara konut satışında 3'üncü sıraya yükseldi.

Bu yılın ilk 5 ayında yabancılar Mersin'den bin 227 konut satın alırken, en yüksek satış oranı nisan ayında 299 konutla kaydedildi.

Yabancılar, Mersin'den geçen yıl da toplam 2 bin 513 konut satın almıştı.

Öte yandan, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya'yı sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi. - MERSİN

Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu
Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu
Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu

YORUMLAR
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Samsun'da yabancılara satılan konut sayısı 3 kattan fazla arttı Samsun'da yabancılara satılan konut sayısı 3 kattan fazla arttı İzmir'de konut satışları yüzde 117,1 oranında arttı İzmir'de konut satışları yüzde 117,1 oranında arttı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin, yabancılara konut satışında çekim merkezi oldu - Son Dakika

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