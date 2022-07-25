Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor - Son Dakika
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Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor

25.07.2022 11:43
Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor

Turizm cenneti Antalya bu yıl rekorları alt üst ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 6 milyon 133 bin 463 oldu. Daha da ötesi, 'Turizm Başkenti'ni son iki yılın aynı döneminin toplamından fazla turistin ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin ardından turizmde gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya'da turizm hareketliliği ile dikkat çekiyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-24 Temmuz arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 107 ARTIŞ VAR

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-24 Temmuz dönemine göre de büyük artış gösterdi. 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 artış gösterdi.

2020 İLER 2021'İN AYNI DÖNEMİNİN TOPLAMINDAN FAZLA

Antalya, 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından 2020 ve 2021 yılının toplamından fazla turist ziyaret etti. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148 kişi, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 kişi ve 2022 yılında ise 6 milyon 133 bin 463 kişi olarak gerçekleşti.

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Kaynak: İHA

Antalya, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor - Son Dakika

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