Antarktika\'da İklim Farkındalığı İçin Tırmanış

25.02.2026 11:50
10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde iklim değişikliği ve buzul erimesine dikkat çekildi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da iklim değişikliğine ve buzul bölgelerdeki hızlı erimeye dikkati çekmek ve farkındalık mesajı vermek için sembolik buzul tırmanışı gerçekleştirildi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor.

Türk bilim insanları, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın da bulunduğu Horseshoe Adası'nda yer alan Shoesmith Buzulu'ndaki hareketliliği ve erimeyi 10 yıldır izleme projeleriyle takip ediyor.

Shoesmith Buzulu, sefer sırasında yaşanan kısa aralıklarla büyük kırılmaların gözlemlenmesiyle bölgede iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi.

Bilim insanları, Antarktika'daki buzul hareketlerinin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etkiler doğurduğunu belirtiyor.

Shoesmith Buzulu'nda yaşanan söz konusu buzul kırılmaları da bu sürecin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Antarktika'da sembolik tırmanış

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Shoesmith Buzulu'nda yaşanan bu hareketlilik sonrası iklim değişikliğine ve buzul bölgelerdeki hızlı erimeye dikkati çekmek, farkındalık mesajı vermek amacıyla kopmanın gerçekleştiği yüzeye sembolik bir tırmanış gerçekleştirdi.

Başar, küresel ısınmanın en yoğun olarak görüldüğü bölgelerden birinin Antarktika olduğunu ifade ederek, "Antarktika'da son dönemlerde buzullarda çok yoğun erime kaydediliyor. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 10 metre boyunda buzulun her yıl denize döküldüğü tespit edildi." dedi.

Türk bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu dramatik sonucun kendilerini üzdüğünü anlatan Başar, üssün etrafındaki buzulların çok hızlı bir şekilde döküldüğüne şahit olduklarını söyledi.

"Tırmanışla bir farkındalık yaratmaya çalıştık"

Başar, küresel ısınma ve buzullardaki erime için bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Horseshoe Adası'nda bulunan Shoesmith Buzulu üzerinde bir tırmanış yaptık ve bu tırmanışla bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Çünkü buzulların erimesi hayatın dengesini tamamen bozulacağının gerçek bir kanıtı." diye konuştu.

Söz konusu erime için karbon ayak izine dikkati çeken Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel ısınmaya dikkati çekerek karbon ayak izinin azaltılması yönündeki çalışmaların artırılmasını biraz daha olsun ön plana çıkartabilmek amacıyla Shoesmith Buzulu'nda bir buz tırmanışı yaptık. Böylelikle farkındalığı artırmak ve karbon ayak izini azaltarak özellikle sıfır atık anlamında çöp üretiminin en aza indirilmesine dikkati çekmek istedik."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Bilim, Çevre, Son Dakika

