Her zaman üreticilerin emeklerinin, alın terinin karşılığını almasından yana olduklarını ifade eden Yavuz, "Çiftçimizin üretmesinden ve üretimin desteklenmesinden yanayız. Bu nedenle fiyat politikamızı belirlerken, çiftçimizin maliyetlerini hesaplayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Yavuz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi - Son Dakika

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