ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi - Son Dakika
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ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi

21.07.2022 12:17
ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), mısır silajının alım fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), mısır silajının alım fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, birlik olarak tarımda söz sahibi Antalya'da üreticiyi destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Uyguladıkları fiyat politikasıyla piyasayı yönlendirdiklerini aktaran Yavuz, mısır silajı kilogram alım fiyatını da 1 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Her zaman üreticilerin emeklerinin, alın terinin karşılığını almasından yana olduklarını ifade eden Yavuz, "Çiftçimizin üretmesinden ve üretimin desteklenmesinden yanayız. Bu nedenle fiyat politikamızı belirlerken, çiftçimizin maliyetlerini hesaplayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Yavuz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi - Son Dakika
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