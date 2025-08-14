Antep Baklavası'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Antep Baklavası'nın Önemi Vurgulandı

Antep Baklavası\'nın Önemi Vurgulandı
14.08.2025 14:57
Ünverdi, Antep Baklavası'nın tescilinin kültürel ve ekonomik değerini açıkladı, özgünlüğüne dikkat çekti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Antep Baklavası'nın Türkiye ve Gaziantep için taşıdığı kültürel, ekonomik ve manevi öneme dikkat çekerek, "Antep Baklavası, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alan ilk Türk ürünüdür. Bu tescil, sadece bir belgeden ibaret değil, kuşaktan kuşağa aktarılan emeğin, ustalığın, en kaliteli malzemenin ve eşsiz damak mirasımızın dünyaya tescillenmiş bir simgesidir. Unutmayalım ki her baklava, Antep Baklavası değildir" dedi.

Ünverdi, Antep Baklavası'nın değerinin, kullanılan hammaddeden üretim tekniğine, ustalık becerisinden sunumuna kadar her ayrıntıda gizli olduğunu vurgulayarak, "Gerçek Antep Baklavası, yalnızca belirli standartlara uygun malzeme ile yılların deneyimini taşıyan ustaların elinde, geleneksel yöntemlerle ve Gaziantep'in ruhunu yansıtan bir anlayışla üretilir. Bu nedenle coğrafi işaret tescili, hem tüketiciye kalite garantisi verir hem de üreticinin emeğini korur" ifadelerini kullandı.

Ülkede pek çok şehirde Antep Baklavası adıyla satılan ürünlerin hem tüketiciyi yanılttığını hem de Gaziantep'in marka değerine zarar verdiğini belirten Ünverdi, "Gerçek Antep Baklavası, malzemesinden ustalığına, geleneğinden sunumuna kadar her detayıyla ayrıcalıklıdır. Her Antep Baklavası kutusunda mutlaka 'Antep Baklavası' logosunun yer alması gerekmektedir. Bu, ürünün orijinal Antep Baklavası olduğunun göstergesidir. Hem Türk Patent hem de AB tescil esaslarında belirtildiği gibi, Antep Baklavası üreticilerinin, belirli şartları yerine getirerek Odamızda 'Antep Baklavası' üreticileri için oluşturulan üretici listesine kayıt olması gerekmektedir. Bu firmalar, Antep Baklavası'nın AB tescil şartnamesinde belirtilen ürün kalitesi ve görsel kimlik kılavuzuna uygun olarak ürünlerini imal etmekte ve satışlarını yapmaktadır. Türk patent ve AB tarafından tescillenen standartlar çerçevesinde Antep Baklavasını üreten firmaların denetimleri Odamız tarafından standartlarda belirtilen periyotlarda yapılarak kontrol edilmektedir. AB'den alınan coğrafi işaret olan mahreç işaretinin bulunması baklavanın coğrafi tesciline uygun olduğunu belirtmekte olup insanımızın gerçek Antep Baklavası'na ulaşabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede dünyaca tescilli geleneksel lezzetimizi koruyabilir ve orijinaline uygun olarak kuşaktan kuşağa aktarabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Antep Baklavası'nın, Gaziantep ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu hatırlatan Ünverdi, "Bugün Antep Baklavası, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında aranan ve taklit edilmeye çalışılan bir üründür. Ancak unutulmamalıdır ki, bu ürün yüzyılların birikimi, ustalarımızın alın teri, Gaziantep mutfağının inceliği ve şehir kültürünün derinliğini taşıyor. Emeğimizi, ustalığımızı ve markamızı korumak hepimizin görevi. Antep Baklavası'nı yaşatmak, sadece bir tatlının geleceğini değil, kültürel kimliğimizi de korumaktır. Bu bilinçle, hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bu mirasa sahip çıkmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

