Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.
Araştırmanın ilk sırasında yer alan diğer fıstık türü de Yunanistan'ın Egina Adası'nda yetiştirilen ünlü Egina Fıstığı oldu. Listenin ikinci sırasında, Türkiye'nin gözdesi olan Antep fıstığı yer aldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Ekonomi › Antep Fıstığı Dünyanın İkinci En İyi Kuruyemişi - Son Dakika
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