Antep Fıstığı Hasat Sezonu Öncesi Hırsızlık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Antep Fıstığı Hasat Sezonu Öncesi Hırsızlık Uyarısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı hasat sezonu öncesi çiftçilerin ürün hırsızlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Akıncı, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, çiftçilere ve tüccarlara da ürün hırsızlığına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

11.06.2024 15:27
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaklaşan Antep fıstığı hasat sezonu öncesi yaşanabilecek muhtemel hırsızlık olaylarına karşı uyarlarda bulundu.

Akıncı, çiftçinin bir yıllık emeğinin ve alın terinin karşılığı olan ürününün çalınmaması için güvenlik tedbirlerinin daha da artırılmasına yönelik kolluk kuvvetleri nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Antep fıstığının Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, yaptığı açıklamada, "Şehrimizde yaklaşık 1,4 milyon dekar tarım arazisinde Antep Fıstığı üretimi yapılmakta. Binlerce ailemiz doğrudan ve dolaylı olarak geçimini 'Yeşil Altın' Antep fıstığından sağlamakta. Üreticisine önemli bir gelir kaynağı oluşturarak, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Antep fıstığında hasat döneminde yaşanan sorunların başında maalesef ürün hırsızlığı olayları gelmekte. Yerleşim alanlarından uzak fıstık bahçelerinde geceleri güvenliğin tam olarak sağlanamamasından dolayı yaşanan hırsızlık olaylarında çiftçinin bin bir emek ve zahmetle yetiştirdiği ürünü dalından çalınmakta. Bu üzücü durum üreticiyi maddi ve manevi anlamda zor durumda bıraktığı gibi ürün hırsızlığından endişelenen diğer çiftçilerinde erken hasat yapmalarına sebebiyet vermekte. Son yıllarda gerek güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları gerekse de çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla aldığı tedbirler sayesinde hırsızlık olaylarında bir düşüş görülse de bu konuda çiftçi mağduriyetlerinin tamamen ortadan kalkması gerekmekte. Bu noktada borsamız 1 Nolu Antep Fıstığı Meslek Komitesinden gelen üye talepleri doğrultusunda hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarımıza sezon öncesinden başladık ve ilgili makamlarımız nezdinde tüm tedbirlerin alınması için girişimlerde bulunduk" dedi.

Güvenlik tedbirleri

Antep fıstığında yeni hasat döneminin Gaziantep'te temmuz ayı ortalarından itibaren başlamasının beklendiğini aktaran Akıncı, "Çiftçilerimizin muhtemel hırsızlık olaylarından zarar görmemesi için yaptığımız girişimlerde, ilgili kolluk kuvvetlerimiz tarafından fıstık bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını, gece devriyelerinin sıklaştırılmasını ve kırsal alanlardaki giriş çıkışların sezon boyunca kontrol altında tutulmasını talep ettik. Bunların yanı sıra borsa olarak daha önceki yıllarda güvenlik güçlerimize foto kapan desteği sağlamıştık, bu ve buna benzer teknolojik gözetim ağlarının daha geniş alanlarda yaygınlaştırılmasının caydırıcılık açısından yararlı olacağı kanaatini taşıyoruz" diye konuştu.

Çiftçi ve tüccarlara uyarı

Ürün hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi noktasında üreticilere ve tüccarlara da büyük sorumluklar düştüğünü vurgulayan Akıncı, Antep fıstığı ticareti yapan esnafın şüpheli görülen şahıslardan ürün almamalarını ve bir olumsuzluk durumunda ise Jandarma ve Polisi arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

Ürün hırsızlıklarının önlenmesinde çiftçiler arasında iyi bir iş birliği ve sağlam bir dayanışmanın kurulmasının da önemine dikkat çeken Akıncı, çiftçilerin kendi bahçelerinde aldıkları güvenlik tedbirlerinin yanı sıra ani bir durum karşısında komşu çiftçileri uyarmaları ve muhtarlıklar aracığıyla geniş bir iletişim ağı kurmalarının da güvenlik açısından son derece yararlı olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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