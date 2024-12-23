Antep Fıstığı Suriye Ticaretine Dahil Edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antep Fıstığı Suriye Ticaretine Dahil Edilmeli

Antep Fıstığı Suriye Ticaretine Dahil Edilmeli

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Suriye ile ticarette Antep fıstığının yer alması gerektiğini belirtti.

23.12.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye ile yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

"Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik"

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, "Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Ekonomi, Suriye, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı Suriye Ticaretine Dahil Edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
19:34 Bakan Fidan’da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
18:52 Galatasaray’dan 2024 yılında akılalmaz istatistik Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
18:49 Nihal Yalçın’dan ’Yalan Dünya’ itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
18:44 Okan Buruk, Christoph Daum’un rekorunu kırdı Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
18:34 haberler.comhe99a637935 haberler.com/h/e99a637935
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 14:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: Antep Fıstığı Suriye Ticaretine Dahil Edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.