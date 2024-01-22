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ANTGİAD'ın yeni başkanı Ercan Yavaş oldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) yeni başkanı Ercan Yavaş oldu. Yavaş, ANTGİAD'ın Antalya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden iş insanlarından oluştuğunu belirtti. Yavaş, genç enerjinin toplumla buluşacağını ve kentin ekonomik kaldıraçlarından biri olacağını söyledi. Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliği ve sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu vurguladı.

ANTGİAD\'ın yeni başkanı Ercan Yavaş oldu
22.01.2024 - 13:58,
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) yeni başkanı Ercan Yavaş oldu. Ercan Yavaş, ANTGİAD'ın, Antalya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden çok değerli iş insanlarından oluştuğunu belirtti.

Bu iş insanlarının yıllardır kent ekonomisine ciddi katkıda bulunduğunun altını çizen Yavaş, "Ve bu iş insanlarımız gençliklerinin enerjisiyle şirketlerinde inovasyon temelli işler üretiyorlar. Bundan sonra hep birlikte göreceğiz ki ANTGİAD'ın genç enerjisi toplumla buluşacak ve kentin en önemli ekonomik kaldıraçlarından birisi olacak. 3 yılda hayata geçireceğimiz 100'ü aşkın proje hazırladık. Bu projelerle kent dinamikleriyle entegre çalışmalar yürüteceğiz. Bunların en başında da üniversite sanayi işbirliği olacak. Yani akademik bilgi ile iş dünyasını entegre edeceğiz. Böylece birbirini besleyen ve sürekli olarak verimliliği artıran iş modellerini topluma sunmuş olacağız" dedi.

"Sosyal sorumluluk projeleri önde olacak"

Başkanlık seçimlerine stratejik planlamayla hazırlandıklarını dile getiren Ercan Yavaş, "3 yılllık görev süremizi ay ay planladık. 36 ayda hangi projeleri hangi ay hayata geçireceğimizi önceden belirledik. Bugünden itibaren projelerimizi ay ay hayata geçirip, toplumla paylaşacağız. Projelerimizin önemli bölümlerinde sosyal sorumluluk projeleri öne çıkacak ve topluma olan manevi borçlarımızı da ödemiş olacağız" diye konuştu.

ANTGİAD'ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Esra Binbaşıoğlu, Neslihan Yalçın, Merve Koçdemir, Neslihan Üstün Yüksel,, Eray Hikmet Özil, Ömür Taylan, Hüseyin Aslan, Onur Ademhan, Kazım Kestane, Burak Kilitçioğlu, Kutlu Çağan Şentürk, Oktay Küçükoğlu, Merih Alıkan, Osman Can Kaya, İsmail Tuzcu". - ANTALYA

Kaynak: İHA
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