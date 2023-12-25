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ANTGİAD Üyeleriyle Ekonomik Görünümü Tartıştı - Son Dakika
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ANTGİAD Üyeleriyle Ekonomik Görünümü Tartıştı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) düzenlediği kahvaltılı üye toplantısında, Glasgow Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yusuf Soner Başkaya, Türkiye ve dünyada 2024 yılı ekonomik görünümü hakkında konuştu. Toplantıya yoğun katılım sağlandı ve ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, derneğin büyüme ve farkındalığını arttırma konusundaki başarısını vurguladı. Başkaya, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı ve Başkan Sert tarafından teşekkür edildi.

ANTGİAD Üyeleriyle Ekonomik Görünümü Tartıştı
25.12.2023 - 14:02,  Güncelleme: 14:04
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) olağan kahvaltılı üye toplantısına Glasgow Üniversitesi Adam Smith Business School Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Soner Başkaya konuk oldu. ANTGİAD üyelerinin ve misafirlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda " Türkiye'de ve Dünyada 2024 Yılı Ekonomik Görünümü" konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert; 23. Dönem olarak son olağan toplantısını gerçekleştirdiklerini, 20 Ocak tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısı ile bayrağı devredeceklerini söyledi. Başkan Sert, "ANTGİAD günden güne büyüyen şehirde farkındalığını sürekli arttıran bir sivil toplum kuruluşu ve ilk kurulan iş insanları derneğidir. Ben inanıyorum ki bu kadar kaliteli bir birlikteliğin önümüzdeki süreçte Antalya'ya çok daha fazla katma değer sağlayacak ve üretecektir. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum" diyerek beraber çalıştıkları yol arkadaşlarına, ANTGİAD Üyelerine ve basın mensuplarını teşekkür etti.

Başkan Osman Sert'in ardından ANTGİAD Üyelerine Türkiye'de ve Dünyada 2024 Yılı Ekonomik Görünümü" başlıklı sunumunu yapan Doç. Dr. Yusuf Soner Başkaya, iş insanlarına Türkiye ve dünyada iktisadi faaliyete ilişkin beklentiler ile ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Başkaya, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Başkan Sert, Doç. Dr. Yusuf Soner Başkaya'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Ardından hep birlikte çekilen Antgiad aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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