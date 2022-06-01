ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu

01.06.2022 13:13
ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeler arası ticari, sosyal bağları hızlı ve etkili bir şekilde kuvvetlendirmek, ticari hacmi geliştirmek ve yeni girişimleri arttırmak adına "Biz Bize ANTGİAD" Networking etkinliği gerçekleştirdi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeler arası ticari, sosyal bağları hızlı ve etkili bir şekilde kuvvetlendirmek, ticari hacmi geliştirmek ve yeni girişimleri arttırmak adına "Biz Bize ANTGİAD" Networking etkinliği gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert "Kurumsal anlamda çok güzel projeler yapmaya, üretmeye çalıştık. Antalya'ya, ekonomiye, kültüre, eğitime ve spora elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık, ANTGİAD geçmişten bugüne kadar adım adım basamak basamak zirveye doğru yürümeye gayret göstermektedir ve daha iyi noktalara gelecektir. Özgür düşüncenin olduğu yerde başarı vardır, refah vardır, eleştirel düşüncenin olduğu yerde de huzur vardır sonunda da başarı ve mutluluk vardır. Ortak değerlerini belirlememiş, eleştirel ve özgür düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli geliştirmeyen bireylerin oluşturduğu topluluklar ya da toplumlar ne yazık ki geride kalmaya mahkümdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi topluma karşı sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu bir derneğiz. ANTGİAD gücünü üyelerinden alarak yoluna büyüyerek devam ediyor" dedi.

Hızlı ve etkili bir şekilde ticari ve sosyal ağ oluşturulması hedeflendi.

ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte üyeler belirlenen döngülerde birbirleri ile kartvizit alışverişinde bulunarak kendilerini ve işlerini tanıtma imkanı buldu. Samimi ve keyifli bir havada geçen etkinlik serbest mikrofon bölümünün ardından verilen kokteyl ile sona erdi. - ANTALYA

ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu
ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu
ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu
ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu Feci kaza ucuz atlatıldı Feci kaza ucuz atlatıldı KAÇAK ELEKTRONİK SİGARAYLA YAKALANDI KAÇAK ELEKTRONİK SİGARAYLA YAKALANDI
Kaynak: İHA

Osman Sert, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement