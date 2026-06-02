Anthropic, Mythos'a Yeni Ülkelerde Erişim Sağlayacak

02.06.2026 20:20
Anthropic, Mythos modeline erişimi 150 yeni kuruluşla genişletti, güvenlik için işbirliği yapacak.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zeka modeli Mythos'a erişimi, belirli güvenlik şartlarını karşılamaları kaydıyla 15'ten fazla ülkede yaklaşık 150 yeni kuruluşa genişleteceğini duyurdu.

Anthropic'ten yapılan açıklamada, dünyanın en önemli yazılımlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen "Project Glasswing" girişiminin genişletildiği belirtildi.

Nisan ayının başında yaklaşık 50 ortağın "Claude Mythos Preview" modeline erişim sağladığının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kuruluşların o zamandan bu yana modeli kendi yazılım kod tabanlarını tarayarak güvenlik açıklarını tespit etmek için kullandığı ve şimdiye kadar 10 binin üzerinde yüksek veya kritik derecede güvenlik açığı bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Project Glasswing ortaklarımız, siber güvenlik sektörü, açık kaynak yazılım geliştiricileri ve ABD hükümeti ile yürüttüğümüz birkaç haftalık yakın işbirliğinin ardından bu ortaklığı yaklaşık 150 yeni kuruluşa genişletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni gruptaki kuruluşların 15'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, çoğunun çok daha geniş ölçekte kritik altyapı hizmetleri sunduğu kaydedildi.

Yeni katılımcılar arasında elektrik, su, sağlık hizmetleri, iletişim ve donanım gibi ilk grupta yeterince temsil edilmeyen sektörlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca önemli bir bölümünün dünya genelinde çok sayıda kuruluşun ve hükümetin kullandığı yazılım kod tabanlarını geliştiren şirketler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu genişleme, uzun vadeli hedeflerimize doğru atılmış bir sonraki adım: yapay zekanın tüm yazılımları daha güvenli hale getirmesini sağlamak ve sektörün yapay zekanın siber güvenliğin temel varsayımlarını nasıl değiştirebileceğine uyum sağlamasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verildi.

Project Glasswing ve Claude Mythos Preview'un yetenekleri, hem yazılım sektöründe hem de hükümetler nezdinde yapay zekanın siber güvenliği nasıl değiştirdiğine ilişkin kapsamlı tartışmaları beraberinde getirmişti.

