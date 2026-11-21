New York borsası, Anthropic'in halka arzının ardından borsada işlem görmeye başlayan hisselerinde yaşanan düşüş ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,93 azalışla 48.147,33 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,7 düşüşle 6.910,39 puana geriledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, kapanış bazındaki rekor seviyelerinin yüzde 10 altına gerileyerek düzeltme bölgesine girdi.

Nasdaq endeksi de 1000 puanın üzerinde kayıpla yüzde 5,28 azalarak 22.617,73 puana düştü. Endeks, yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri vererek negatif bölgeye geçti.

ANTHROPIC HİSSELERİ İKİNCİ GÜNDE DÜŞTÜ

Bu hafta Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic hisselerindeki hareketlilik yakından takip edilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Halka arzın ardından ilk işlem gününde 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerinde 111,50 dolardan işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, ikinci işlem gününde yüzde 8,5 değer kaybetti.

Anthropic hisselerindeki düşüş, yapay zeka sektörüyle bağlantılı diğer hisseler üzerinde de baskı oluşturdu.

NVIDIA YÜZDE 14 DEĞER KAYBETTİ

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13,9 ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 13,3 değer kaybetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia'nın muhasebe uygulamalarına ilişkin olası sorunları soruşturduğuna dair haberlerin ardından şirket hisselerindeki satış baskısı arttı.

Analistler, Anthropic'in halka arzı ile Nvidia'nın bu hafta açıkladığı finansal sonuçların, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması açısından önemli gelişmeler olarak görüldüğünü ancak sektördeki yatırımların karlılığına, artan borçlanma maliyetlerine, Demokratların ara seçim zaferinin ardından gündeme gelen düzenleyici risklere ilişkin endişeleri gidermeye yetmediğini belirtti.

FED ÜYESİ COOK: FAİZ ARTIRIMLARI SÜRMELİ

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut politika faizinin kendisinin "büyük endişeyle" takip ettiği enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için yeterince yüksek olmadığını belirterek faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu. Endeks, söz konusu dönemde üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti.