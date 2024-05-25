Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı Kitabı Tanıtıldı

Antik Çağ\'dan Günümüze Muğla Mutfağı Kitabı Tanıtıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşinin katılımıyla Bodrum Kalesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, antik çağlardan günümüze kadar Muğla mutfağının lezzetlerinin toplandığı kitap tanıtıldı. Muğla Valiliği koordinesinde hazırlanan kitapta antik çağlar, Osmanlı dönemi ve günümüze ait yemek tarifleri yer alıyor. Kitap, Muğla mutfak mirasının tanıtımı ve markalaşması, bölgede gastronomi turizminin canlandırılması amacıyla hazırlandı ve davetlilere özel bir menü ile yemeklerin mitolojisi ve tarihsel hikayeleri anlatıldı.

25.05.2024 10:10
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Antik çağlardan günümüze kadar Muğla mutfağının lezzetlerinin toplandığı kitabın tanıtımı Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşinin katılımı ile Bodrum Kalesinde yapıldı.

Muğla Valiliği koordinesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapurcuk Kültür ve Gastronomi İşletmesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile hazırlanan kitapta antik çağlar, Osmanlı dönemi ve günümüze ait yemek tarifleri yer alıyor.

Muğla mutfak mirasının tanıtımı ve markalaşması, bölgede gastronomi turizminin canlandırılması hedeflenerek oluşturulan kitapta yer alan tariflerin içinden oluşturulan özel menü ile her yemeğin mitolojisi-tarihsel hikayesi davetlilere anlatıldı ve tadım etkinliği yapıldı.

Kitap yazımı proje koordinatörü Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Doç. Dr. Buket Ballıel Ünal, Editörler; Girişimci ve Kapurcuk Marka Direktörü Av. S. Ece Baysal, Öğretim Görevlisi Dr. Selma Atabey, Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gölbaş, tüm kazı başkanları ve bölüm yazarları ile hazırlanmıştır. Antik döneme ait 35, Osmanlı dönemine ait 6, yöresel ve günümüze ait 25 yemek tarifi ile toplam 66 tariften oluşmaktadır.

Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı kitabı; tüm kazı başkanlarından bölgelerine ait yemek kültürü verileri, bölüm yazarları tarafından kaleme alınan ilçenin coğrafi konumu, demografik özellikleri, tarihi, yazarın kazı çalışmalarını yürüttüğü alanlarda yapılan kazılar sırasında tespit edilen arkeolojik veriler, editörler tarafından yazılan ürün bazlı bölümleri, mutfağımızı yüzyıllardır zenginleştiren ürünleri ve tarihten bugüne yemek tarifleri ile oluşturuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antik Çağ'dan Günümüze Muğla Mutfağı Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

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