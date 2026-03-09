AOÇ Taşınmazı Depo Olarak Kiraya Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AOÇ Taşınmazı Depo Olarak Kiraya Verilecek

09.03.2026 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Orman Çiftliği'nde 3 yıllık depo kiralama ihalesi 23 Mart'ta gerçekleşecek.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 3 bin 490 metrekarelik taşınmazın depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 180 bin lira, geçici teminat tutarı da 194 bin 400 lira olarak belirlendi.

İhalede oluşacak kira bedelinin 3 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacak.

İhale, 23 Mart saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

Kaynak: AA

23 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AOÇ Taşınmazı Depo Olarak Kiraya Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de bir ilk Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi Türkiye'de bir ilk! Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Yeter artık Dünya Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti Yeter artık! Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası Müfettiş görevlendirildi Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

08:14
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 08:51:17. #7.13#
SON DAKİKA: AOÇ Taşınmazı Depo Olarak Kiraya Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.