AOSB Başkanı Sütcü, son üç ayda yaklaşık 4 milyar TL\'lik ihale yapıldığını açıkladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek, sektörlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve çözüm önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla düzenlediği sektör buluşmalarına Gıda-İçecek ve Tarım Sektör Buluşması ile devam etti.

Toplantıda gıda, içecek ve tarım sektörlerinin güncel gelişmeleri, sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, finansmana erişim imkanları, teşvik mekanizmaları ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı. Sanayicilerin talep ve önerilerinin doğrudan dinlendiği buluşmada, sektörün gelişimini destekleyecek iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

Toplantının açılışında konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sektör buluşmalarının sanayicilerle yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

Sanayicilerin ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinlemenin önemine işaret eden Başkan Bekir Sütcü, sektörlerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi, beklentilerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bu buluşmaları düzenlediklerini ifade etti. Sütcü, karşılıklı görüş alışverişi ve geri bildirimler doğrultusunda sanayicilerin düzenli olarak bilgilendirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

AOSB'nin mevcut altyapısını güçlendirmek ve genişleme alanlarını yeni yatırımlara hazır hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bekir Sütcü, eski altyapının yenilenmesi ve yeni genişleme sahalarının altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bölgenin farklı noktalarında devam eden yol ve altyapı yenilemelerinin yanı sıra Bankalar Caddesi'ndeki çalışmaların da yatırım programı kapsamında ele alındığını belirten Sütcü, mevcut altyapıdaki yenilemelerin 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

6 milyon metrekarelik genişleme alanında yeni dönem

AOSB'nin büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda yürütülen genişleme yatırımlarına da değinen Başkan Bekir Sütcü, yaklaşık 6 milyon metrekarelik yeni genişleme alanında altyapı ihalelerinin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını belirtti.

Bölgenin artan üretim kapasitesine yanıt vermek ve sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanma suyu ve atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik ihalelerin de gerçekleştirildiğini kaydeden Sütcü, yatırımların AOSB'nin uzun vadeli gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Son üç ay içerisinde yaklaşık 4 milyar TL tutarında ihale gerçekleştirildiğini belirten Sütcü, söz konusu yatırım hacminin AOSB tarihinin en büyük yatırım hamlelerinden biri olduğunu ifade etti. Bu çalışmalarla birlikte bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni sanayi yatırımları için gerekli şartarın oluşturulması hedefleniyor.

Sanayicilere teşvik ve destek mekanizmaları anlatıldı

Program kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, "Sektörel Destekler ve Teşvikler" başlıklı sunumuyla sanayicileri mevcut destek mekanizmaları hakkında bilgilendirdi.

Sunumda, işletmelerin yararlanabileceği destek ve teşvik imkanları ele alınırken, sanayicilerin yatırım ve gelişim süreçlerinde bu mekanizmalardan etkin biçimde yararlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Ortak akıl ve iş birliği vurgusu

Sektörün güncel sorunlarının, sanayicilerin beklentilerinin ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

AOSB yönetimi buluşma sonrasında programa katkı sunan konuşmacılara ve katılımlarıyla toplantıya değer katan tüm sanayicilere teşekkür etti.