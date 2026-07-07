AP'den Hava Yolu Yolcularına Yeni Haklar - Son Dakika
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AP'den Hava Yolu Yolcularına Yeni Haklar

07.07.2026 16:31
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Avrupa Parlamentosu, yolculara tazminat ve yeni güvenceler sağlayan düzenlemeyi onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), hava yolu yolcularının gecikme ve iptallerde tazminat hakkını koruyan, ücretsiz el bagajı uygulamasını getiren ve çocuklu aileler ile engelli yolcular için yeni güvenceler sağlayan düzenlemeyi onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, 2004 yılından beri yürürlükte olan hava yolu yolcu hakları kurallarındaki değişiklikler içeren düzenleme 646 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre, yolcuların uçuş iptal durumunda tazminat alma veya yeniden yönlendirilme hakkı korunacak.

Yolcular 3 saatten fazla gecikmelerde, bir uçuşun 14 günden daha kısa bir süre önce iptal edilmesi halinde veya uçağa binmesinin engellenmesi halinde tazminat talep edebilecek.

3 saat ve üzerindeki gecikmelerde yolcular 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlarda 250 avro, AB içindeki uçuşlar ile 1500-3 bin 500 kilometre arasındaki uçuşlarda 400 avro, diğer tüm uçuşlarda 600 avroya kadar tazminat alabilecek.

Hava yolu şirketlerinin mahsur kalan yolculara karşı sorumlulukları devam edecek. Bu sorumluluklar arasında bekleme süresinin her iki saatinde bir ikram, üç saat sonra bir yemek ve uzun gecikmelerde gerekirse gece konaklama da sunulacak.

Hava yolu yolcuları, ilk uçuşu kullanmamış olsalar bile, ek ücret ödemeden gidiş-dönüş biletinin dönüş uçuşunu kullanabilecekler.

Yeni kurallar, küçük bir çanta veya sırt çantası gibi bir kişisel eşyayı ek ücret ödemeden uçağa alma hakkını da içeriyor.

Hava yolları, rezervasyon sürecinin başında her zaman el bagajı dahil uçak bileti fiyatını göstermeye zorunlu olacak.

Hava yolu yolcularından, isim yazım hatalarını düzeltmek veya check-in yaptıktan sonra biniş kartının basılı versiyonu için ek ücret alınmayacak.

14 yaşından küçük bir çocuğa eşlik eden herhangi bir kişiyi ek ücret ödemeden bitişik koltuğa yerleştirme zorunluluğu getirilecek. Çocuklu ailelerin oturma düzeninde ayrılmamaları sağlanacak. Aynı hak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve hamile kadınlar için de geçerli olacak.

Söz konusu değişiklikler, AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak.

AB ülkeleri ve şirketlere uygulamaya hazırlanmak için bir yıl süre tanınacak.

AB kurumları geçen ay hava yolcularına yeni güvenceler getiren düzenleme üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AP'den Hava Yolu Yolcularına Yeni Haklar - Son Dakika

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