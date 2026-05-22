APEC Ticaret Bakanları Toplandı

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkelerinin ticaretten sorumlu bakanları, Çin'in dönem başkanlığında düzenlenen toplantı için Sucou şehrinde bir araya geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in APEC 2026 dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen, üye ülkelerin ticaret bakanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantı, Sucou şehrinde başladı.

2 gün sürecek toplantıda, aralarında bölgesel ekonomik entegrasyon, Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) desteklenmesi, dijital işbirliği ve yeşil ekonominin olduğu bir dizi öncelikli konu tartışılacak.

Ekonomi yönetimi gibi makro düzeyindeki meseleler yanında ülkelerin ortak ilgi konusu yükselen sektörler ve geleceğin iş alanlarında pratik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik tartışmalar da toplantının gündeminde yer alacak.

APEC dönem başkanı ülkelerin genelde yıl ortasında düzenledikleri Ticaret Bakanları Toplantısı, yıl sonundaki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na hazırlık niteliği taşıyor.

"Açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşası"

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, yaptığı açıklamada, toplantının, arka planda jeopolitik gerilimlerin arttığı ve tek taraflılık ile korumacılığın yükseldiği, bunun küresel ekonomi ve ticaret düzeninde yarattığı sıkıntıların hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de dünya genelinde büyüme üzerinde etkilerinin hissedildiği karmaşık bir uluslararası ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bu koşullarda tüm tarafların toplantıdan mutabakat ve somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Çin'in APEC'e dahil olduğu son 35 yılda örgüte kararlı destek ve önemli katkı sağladığını, Asya-Pasifik'te ekonomi ve ticaret işbirliğinin aktif savunucusu ve öncüsü olduğunu ifade eden Bakan Vang, yüksek standartta dışa açılmayı genişletmeyi ve karşılık faydaya dayalı işbirliğini ilerleterek bölgenin ekonomik kalkınmasına güçlü bir ivme sağlamayı sürdüreceklerini, açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşası için çalışacaklarını vurguladı.

APEC Zirvesi, bu yıl kasımda Çin'in Şıncın şehrinde yapılacak.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin, daha önce 2001 ve 2014'teki zirvelere ev sahipliği yapmıştı.