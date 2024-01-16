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Apple, 2023'te Samsung'u geride bırakarak akıllı telefon pazarında lider oldu - Son Dakika
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Apple, 2023'te Samsung'u geride bırakarak akıllı telefon pazarında lider oldu

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2023'te akıllı telefon satış hacmi bakımından Samsung'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. IDC verilerine göre, geçen yıl Samsung yüzde 19,4 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi'nin pazar payı yüzde 12,5 ve Oppo'nunki yüzde 8,8 oldu. Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 3,7 artarken, Samsung'un yüzde 13,6, Xiaomi'nin yüzde 4,7 ve Oppo'nun yüzde 9,9 azalış gösterdi.

Apple, 2023\'te Samsung\'u geride bırakarak akıllı telefon pazarında lider oldu
16.01.2024 - 18:09,
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NEW ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2023'te akıllı telefon satış hacmi bakımından Samsung'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'dan (IDC) yapılan açıklamada, küresel akıllı telefon pazarında zorlukların devam ettiğine dikkat çekilirken, ivmenin toparlanmaya doğru ilerlediği aktarıldı.

Küresel akıllı telefon satışlarının, 2023'te yıllık bazda yüzde 3,2 düşüşle 1,17 milyar adede gerilediği kaydedilen açıklamada, bunun son 10 yılın en düşük satış hacmi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Samsung dışında bir şirketin akıllı telefon pazarının zirvesinde yer aldığı son yılın 2010 olduğu anımsatılarak, geçen yıl Apple'ın, aldığı yüzde 20,1'lik pazar payıyla ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

IDC verilerine göre, geçen yıl Samsung yüzde 19,4 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi'nin pazar payı yüzde 12,5 ve Oppo'nunki yüzde 8,8 oldu.

Bir önceki yıla göre, 2023'te Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 3,7 artarken, Samsung'un yüzde 13,6, Xiaomi'nin yüzde 4,7 ve Oppo'nun yüzde 9,9 azalış gösterdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Samsung, Xiaomi, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple, 2023'te Samsung'u geride bırakarak akıllı telefon pazarında lider oldu - Son Dakika
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