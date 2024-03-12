Apple, AB'deki yazılım geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Apple, AB'deki yazılım geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, AB'nin daha katı yasalarına uyum kapsamında yazılım geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak. Geliştiriciler, uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacak ve kendi web sitelerinden de dağıtabilecekler. Ayrıca, kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verilecek. Bu sayede, Apple'ın komisyonlarından kaçınılabilecek. AB'nin Dijital Pazarlar Yasası, büyük teknoloji şirketlerinin yazılım ekosistemlerini rakiplerine açmalarını gerektiriyor ve ihlaller cezalarla sonuçlanabilecek.

12.03.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliğinin (AB) daha katı yasalarına uyum kapsamında AB'de yazılım geliştiricilere yönelik uygulamaları doğrudan kendi sitelerinde sunma dahil daha fazla esneklik sağlayacak.

Apple'dan yapılan açıklamada, geliştiricilerin AB'deki uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacakları duyuruldu.

Geliştiricilerin uygulamalarını sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı vurgulanan açıklamada, uygulamaların doğrudan geliştiricilerin kendi web sitelerinden dağıtılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama geliştiricilerin kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, doğrudan satış yaparak ve Apple, App Store faturalama sisteminden vazgeçerek, burada ödenmesi gereken komisyonlardan kaçınılabilecek.

Kısa bir süre önce AB'de resmen yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA), diğer hususların yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin yazılım ekosistemlerini rakiplerine açmalarını da gerektiriyor. İhlaller, yıllık küresel satışların yüzde 10'una varan cezalarla sonuçlanabilecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple, AB'deki yazılım geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • BIST 100 Endeksi 62,79 Puan Azalarak 9.069,03 Puandan Kapandı
    18:45 BIST 100 Endeksi 62,79 Puan Azalarak 9.069,03 Puandan Kapandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.160 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,3 dolardan işlem görüyor.

  • BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
    18:31 BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.

  • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenliyor
    18:03 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenliyor

    Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar.

  • Emekliler Ulus Meydanı'ndan Seslendi:
    17:59 Emekliler Ulus Meydanı'ndan Seslendi: "Emeklileri Aç Bırak Ölsün. Bizi Yük Olarak Görüyorlar"

    DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin yaşam haklarını savundu. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele edildiği vurgulandı.

  • Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapıldı
    17:14 Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapıldı

    Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi
    17:11 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.

  • Gram Altın Rekor Kırdı
    16:59 Gram Altın Rekor Kırdı

    Gram altın, uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekerek 2 bin 420 lira seviyelerine yükseldi. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ons altın da değer bulurken, altındaki yükseliş iç piyasada da hareketlilik yarattı.

  • Bulgaristan, 2025'te Avroya Geçiş İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
    16:51 Bulgaristan, 2025'te Avroya Geçiş İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

    Bulgaristan, 2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken, IMF Direktörü Kristalina Georgieva bu tarihi 'gerçekçi' bulduğunu söyledi. Georgieva, avroya geçişin ülke için esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bu adımın ekonominin rekabet gücünü artıracağını ve yatırım akışını daha cazip hale getireceğini ifade etti. Bulgaristan Parlamentosu ise avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek için Merkez Bankası Kanunu'nu kabul etmişti.


18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
15:31 ABD’de iki kadın, bir adamın parasını çekebilmek için cesetle bankaya gitti ABD'de iki kadın, bir adamın parasını çekebilmek için cesetle bankaya gitti
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 18:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, AB'deki yazılım geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement