Apple App Store 2025'te 1,4 Trilyon Dolar Hacme Ulaşacak - Son Dakika
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Apple App Store 2025'te 1,4 Trilyon Dolar Hacme Ulaşacak

04.06.2026 20:45
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Apple, App Store'un 2025'te 1,4 trilyon dolarlık satış hacmine ulaşacağını açıkladı.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, uygulama mağazası "App Store" ekosisteminin 2025'te küresel ölçekte geliştiricilerin faturalandırma ve satışlarından 1,4 trilyon doların üzerinde bir hacme ulaştığını açıkladı.

Apple, Analysis Group ekonomistleri tarafından hazırlanan araştırmanın bulgularını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, App Store ekosisteminin 2025 yılında geliştiricilerin 1,4 trilyon doları aşan faturalama ve satışlarına aracılık ettiği bildirildi.

App Store ekosistemi üzerinden gerçekleşen faturalama ve satışların yüzde 90'ından fazlası için geliştiricilerin Apple'a herhangi bir komisyon ödemediği belirtilen açıklamada, 2019'dan bu yana App Store ekosisteminin büyüklüğünün neredeyse üç katına çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 2025'te App Store'daki en popüler 100 uygulamanın 40'tan fazlasının tüketiciye yönelik yapay zeka özellikleri sunduğu ve bu uygulamaların, diğer ilk 100 uygulamaya kıyasla daha güçlü faturalandırma büyümesi kaydettiği belirtildi.

App Store'un 175 ülke ve bölgede haftalık ortalama 850 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı vurgulanan açıklamada, kullanıcıların uygulamaları giderek daha fazla market alışverişi, üretkenlik, sağlık ve fitness ile iletişim gibi alanlarda kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, son altı yılda App Store üzerinden gerçekleşen faturalama ve satışların Çin'de iki katından fazla, ABD ve Avrupa'da ise üç katından fazla arttığı bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Apple, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple App Store 2025'te 1,4 Trilyon Dolar Hacme Ulaşacak - Son Dakika

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