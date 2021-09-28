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Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi - Son Dakika

Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi

28.09.2021 11:13

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı yeni teknolojilerle donanmış iPad Mini model tabletinde ekran sorunu ortaya çıktı. Türkiye'de 5.800 TL'ye satılan cihazın ekranında "jöle kayması" hatası oluştu.

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı ve Türkiye'de de yaklaşık 5.800 TL'ye satılan yeni tablet bilgisayarı iPad Mini şirket içinde kriz yarattı.

ABD medyasında yer alan haberlerde yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini'nin ekranında "jöle kayması" hatası oluştuğu aktarıldı. Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

HABER OKUMAK İSTEYENLER ZORLUK YAŞIYOR

iPad'i yatay kullanırken bu konuda bir sorun yaşanmadığı belirtilirken internet üzerinden haber okumak ya da sosyal medyada ekranı aşağı kaydırmak isteyenlerin büyük zorluk yaşadığı açıklandı. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi

Türk Lirası, Türkiye, Tablet, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi - Son Dakika
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