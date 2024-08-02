Apple ve Amazon'un Geliri Artarken, Intel'in Geliri Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Apple ve Amazon'un Geliri Artarken, Intel'in Geliri Azaldı

ABD'nin teknoloji devleri Apple ve Amazon, nisan-haziran döneminde gelirlerini artırırken, Intel'in geliri ise azaldı. Apple'ın geliri yıllık yüzde 5 artarak 85,8 milyar dolara yükseldi. Amazon'un geliri ise beklentilerin altında kalarak 147,9 milyar dolara çıktı. Intel'in geliri ise yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. Intel, harcamalarda kesinti yaparak işten çıkarmaya gideceğini açıkladı.

02.08.2024 00:47
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ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un geliri nisan-haziran döneminde arttı, Intel'in geliri ise azaldı.

Apple, Amazon ve Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Mali takvimde nisan-haziran dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 81,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın bu dönem gelirine ilişkin piyasa beklentisi 84,5 milyar dolardı.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 21,4 milyar dolara çıktı. Firma, geçen yıl nisan-haziran döneminde 19,9 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,26 dolardan 1,40 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, Apple'ın hisse başına karının 1,35 dolar olacağı yönündeydi.

iPhone satışları azaldı, iPad ve Mac satışları arttı

Bu dönemde Apple'ın iPhone satışlarında düşüş, Mac ve iPad satışlarında ise artış oldu.

iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 0,9 azalışla 39,3 milyar dolara geriledi. Bu azalışa rağmen iPhone satışlarından sağlanan gelir, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 23,7 artarak 7,2 milyar dolara, Mac satışları yüzde 2,5 artışla 7 milyar dolara çıktı.

Amazon'un geliri beklentilerin altında kaldı

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu da şirketin gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi.

Amazon'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 147,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı döneminde 134,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un ikinci çeyrekteki geliri, 148,56 milyar dolar olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

Şirketin net karı da bu dönemde 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Amazon'un net karı, geçen yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 65 sent olan hisse başına karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 1,26 dolara yükseldi.

Amazon'un hisse başına karına ilişkin piyasa beklentisi 1,03 dolardı.

Geliri azalan Intel, işten çıkarmaya gideceğini açıkladı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in bilançosu, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını gösterdi.

Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. ???????Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, piyasa beklentisini karşılamadı. Beklenti, şirketin gelirinin 12,94 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 38 sent oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 35 sent kar açıklamıştı.

Intel'in bilanço açıklamasında, personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitme dahil olmak üzere harcamalarda kapsamlı bir kesintinin uygulanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Apple ve Amazon'un Geliri Artarken, Intel'in Geliri Azaldı - Son Dakika

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