Ar-Ge İçin Geçen Yıl Bütçeden Yapılan Harcamanın Gsyh İçindeki Payı Yüzde 0,28 Oldu - Son Dakika
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Ar-Ge İçin Geçen Yıl Bütçeden Yapılan Harcamanın Gsyh İçindeki Payı Yüzde 0,28 Oldu

19.07.2022 11:22
Ar-Ge İçin Geçen Yıl Bütçeden Yapılan Harcamanın Gsyh İçindeki Payı Yüzde 0,28 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, merkezi yönetim bütçesinden 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, merkezi yönetim bütçesinden 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

2022'DE AR-GE FAALİYETLERİ İÇİN 26 MİLYAR 307 MİLYON TAHSİS EDİLDİ

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL tahsis edildi. Dolaylı Ar-Ge desteği 13 milyar 416 milyon TL oldu. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

EN FAZLA FONLAMA GENEL BİLGİ GELİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 15,6 ile savunma, yüzde 10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2022 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,2 ile eğitim izledi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ar-Ge İçin Geçen Yıl Bütçeden Yapılan Harcamanın Gsyh İçindeki Payı Yüzde 0,28 Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ar-Ge İçin Geçen Yıl Bütçeden Yapılan Harcamanın Gsyh İçindeki Payı Yüzde 0,28 Oldu - Son Dakika
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