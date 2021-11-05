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Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak - Son Dakika

Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak

05.11.2021 14:47
Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya ve Elazığ'da faaliyet gösteren Ar-ge ve Tasarım Merkezlerine ve Ar-ge Merkezi kurmayı planlayan firmalara yönelik beş günlük eğitim programı düzenlendi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya ve Elazığ'da faaliyet gösteren Ar-ge ve Tasarım Merkezlerine ve Ar-ge Merkezi kurmayı planlayan firmalara yönelik beş günlük eğitim programı düzenlendi.

İşletmelerin yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması için Fırat Kalkınma Ajansı İmalat sanayinde kurumsallaşma ve ihracatın geliştirilmesi sonuç odaklı programı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan eğitimde ihtiyaç analinizin sonuçları dikkate alınarak Proje Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Makale Hazırlama, Fikir Üretim Metotları ve İnovasyon Yönetimi konu başlıkları 5 günlük programla ele alındı.

Eğitimin ardından aralarında Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinin olduğu 9 firmaya yönelik 2'şer günlük danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Eğitim programının ilk günü açılış programına katılan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, burada yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki ürün ve teknoloji geliştirmelerin niteliğinin artmasının bu gibi eğitimlerle mümkün olacağını söyledi.

Yoğunlu, katılımcıların çalıştıkları firmalarda önemli görevler yaptıklarını belirterek, "Eğitim programıyla amacımız ar-ge merkezlerimizin çalışmalarını proje döngüsü yönetimi anlayışı ile yürütülmesini sağlamak ve ulusal/uluslararası fon programlarından firmalarımızın azami ölçüde faydalanmaları için proje geliştirme süreçlerini desteklemek. Ar-ge faaliyetlerinin desteklemesi ile firmalarımız satışlarını ve karlığı artırabilir, yeni pazarlara yönelik ürün ve hizmetler sunabilir, markalarını güçlendirebilir, dış finansmana erişebilir ve yeni tedarik zincirlerine entegrasyon sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Daha öncede Ar-Ge merkezlerine yönelik benzer çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Yoğunlu, "Yakın zamanda uygulaya geçireceğimiz Ar-ge mühendisi yetiştirme programı ile inşallah bu nitelikli işgücünü firmalarımızla eşleştirmeyi de hedefliyoruz. Firmalarımızın değerli mühendislerine ve teknik personeline katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu eğitime katılmaları için kayda değer sayıda çalışanlarını görevlendiren firma sahiplerimize de çok teşekkür ediyorum. Eğitim programımıza olan yoğun katılım, inovasyona firmalarımızın verdiği önemi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yoğunlu, eğitim programının sadece bir sertifika programı olarak nitelendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Buradaki eğitim programından azami ölçüde faydalanmaya çalışılmalı, üniversitelerde öğretilen teorik bilgilerin uygulama tarafı da oldukça önemli. Eğitim programımızın illerimize, bölgemize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Katılımcılarımıza iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak
Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak
Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak

Araştırma Geliştirme, Malatya, Elazığ, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ar-Ge merkezleri Fırat bölgesinin yenilikçilik kapasitesini artıracak - Son Dakika Ekonomi


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