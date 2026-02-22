AR-GE Projeleri Hedefi 60'a Yükseldi - Son Dakika
AR-GE Projeleri Hedefi 60'a Yükseldi

22.02.2026 11:17
Ulaştırma Bakanlığı, 2025'te 50 olan AR-GE proje sayısını 2023'te 60'a çıkarmayı planlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 2025 yılında 50 olan ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında desteklenen AR-GE projesi sayısının bu yıl 60'a çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlığın 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgiye göre, araştırma ve geliştirme politikalarında, 12. Kalkınma Planı'nın "Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim" hedef ve politikaları ile Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planı'nın "AR-GE ve yenilikçilik kabiliyetlerimizi geliştirmek" başlıklı amacına göre hareket ediliyor.

Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için Bilgi ve İletişim Alanında Araştırma Geliştirme Alt Programı uygulanıyor.

Bu doğrultuda, başta D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Afrika, Uzak Doğu, Körfez ve Balkan ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerin (ABD, AB ülkeleri) AR-GE merkezleri, araştırma laboratuvarları, yabancı ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği ve ortak eğitim imkanları geliştiriliyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle de eğitim, teknik yardım ve işbirliği programları yürütülüyor.

Sektöre ilişkin ihtiyaçlar karşılanıyor

Elektronik haberleşme, denizcilik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında, öncelikle Bakanlığın ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin, sonrasında sektöre ilişkin ihtiyaçların AR-GE faaliyetleriyle geliştirilmesi ve üretilmesini amaçlanıyor. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bazı uyan tüzel kişiliklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Destek programı sonunda, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ile bu alandaki ithalatın azaltılması, cari açığın kapatılmasına destek olunması öngörülüyor.

Bu kapsamda bakanlıkça geçen yıl 50 AR-GE projesi desteklenirken, bu sayının yıl sonuna kadar 60'a çıkarılması öngörülüyor. Desteklenecek proje sayısının gelecek yıl 65, 2028'de de 70 olması amaçlanıyor.

