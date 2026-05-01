Arabanlı üreticilere Yüzde 90 Hibeli Sıvat

"Meralar da Hayvanlar Refah İçinde Suyla Buluşuyor Projesi" kapsamında, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere yüzde 90 hibeli 25 adet sıvat (hayvan sulama yeri) dağıtımı yapıldı. Törene Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun katıldı. Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve meralarda hayvan refahının artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen dağıtımın, üreticilere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizdeki üretici çiftçilerimize sağlanan desteklerle Araban Ovası'nda tarımın sürdürülebilinirliği büyük ölçüde sağlanmaktadır. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çiftçilerimize sağladıkları destekler için teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP