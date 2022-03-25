Araç alım satımında tersten ticaret dönemi - Son Dakika
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Araç alım satımında tersten ticaret dönemi

25.03.2022 16:40
Araç alım satımında tersten ticaret dönemi

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv, satışlarını hızla dijitale kaydırıyor.

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv, satışlarını hızla dijitale kaydırıyor. Küresel online otomotiv pazarının 2030'a kadar yüzde 12,2'lik bir CAGR kaydederek 722,79 milyar dolara ulaşacağı öngörülürken AlıcıBul CEO'su Baran Kurga, "Tersten ticaret modeliyle araç alım satım sürelerini kısaltıyoruz. Dijital oto galericiliğini de alıcı ve satıcının gereksinimlerine uygun hale getirdik" dedi.

Allied Market Research tarafından yayımlanan verilere göre küresel çevrim içi araba satış pazarının 2021'den 2030'a kadar yüzde 12,2'lik bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) kaydederek 722,79 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.  Çip krizinin yanı sıra piyasa koşulları sebebiyle hem arz hem de talepte azalma yaşanan otomotiv sektörüyle ilgili uzun vadeli öngörülerin olumluyu gösterdiğini söyleyen dijital araç alım-satım platformlarından AlıcıBul CEO'su Baran Kurga, "Bu süreçte kullanıcılar da yüzünü dijital kanallara ve online satışa dönüyor. Yaptığımız araştırmalarda, internet üzerinden satışa konulan bir aracın, ortalama 29 gün içinde satılabildiğini gördük. Bu içgörüden hareketle, araç alım-satımının geleneksel kalıplarını yaratıcı bir yıkımla dönüştürdük. AlıcıBul ile satıcı-alıcı ilişkisini dijital dünyanın gereklilik ve olanaklarına göre yeniden yazdık" diye konuştu.

SATICILAR DA ALICILARI BULUYOR

Tersten ticaretle otomobil alım satımına hız kazandırdıklarını söyleyen Kurga, "Platforma girilip alıcı ol butonuna tıklandığında aranan aracın marka, model ve yaşı gibi kriterleri belirliyor. Bu sayede tersten ticaret başlamış oluyor. Satıcıların araç ilanları, ilgilenen alıcıların önünde listeleniyor. Karşılıklı bildirimlerle otomobilde alım satım ticareti hızlandırılmış oluyor. AlıcıBul'un içerisinde kullanıcıların etkileşimini artırmak için aktif bir mesajlaşma alanı da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"OTO ALIM - SATIM SÜREÇLERİNE ADİL TİCARET ORTAMI GETİRDİK"

AlıcıBul'u tersten ticaret modeliyle araç alım satım sürecini hızlandıran bir platform olarak kurguladıklarını söyleyen Kurga, "Otomotiv sektörü her ne kadar dijitalleşse de online platformların da eksikleri olduğunu keşfetmemizle hem hızlı hem de adil bir ticaret ortamı olan AlıcıBul uygulamasını geliştirmeye karar verdik. İş fikrimizi teknolojiyle harmanlayarak özellikle pandemi döneminde ekonomik koşullardan oldukça etkilenen oto alım-satım sektörüne, yeni bir soluk getirdik. Böylece her iki tarafın da alışveriş süreçlerini memnuniyetle tamamlamalarına kapı araladık" dedi.

SATICILAR ARAÇLARI İNCELEYENLERE MESAJ GÖNDEREBİLİYOR

Hayata geçirdikleri projeyle son dönemde şehir merkezlerinden taşınan oto galerilerine dijital bir çözüm sunduklarını söyleyen Baran Kurga, "AlıcıBul sayesinde galericiler şehir merkezinde yüksek kira maliyetlerine ve operasyon zorluğuna katlanmak durumunda kalmadan işlerini merkezdeki gibi sürdürebilecek. Herhangi bir yerdeki aracını uygulama sayesinde alıcıya gösterebilecek ve uygulama üzerinden konuşup anlaşabilecek. Ayrıca satıcılar da araçlarını uzun süre elinde tutmak zorunda kalmıyor" diye konuştu.

Öte yandan global ölçekte yapay zeka teknolojisiyle çalışan Car Studio markasıyla iş birliğine imza attıklarını belirten Kurga, "Böylece AlıcıBul'a yüklenen tüm araçların arka planını temizleyebiliyor, galeride çekilmiş gibi profesyonel bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz" dedi.


Araç alım satımında tersten ticaret dönemi
Araç alım satımında tersten ticaret dönemi
YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Market, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araç alım satımında tersten ticaret dönemi - Son Dakika


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