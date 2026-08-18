Araç Kiralama Sektöründe Yeni Düzenleme: Kurumsallaşma ve Tüketici Hakları Öne Çıkıyor

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik oluşturduğu düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenlemeyle araçlarımız sıfır olacak, daha az sanayiye girecek. Bizlerden araç kiralayan müşterilerimiz rahatlıkla artık araç kiralayabilecekler" dedi.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörüne yönelik hazırladığı düzenlemeyle yetki belgesi zorunluluğu, araçların yaşı ve kilometresi, depozito uygulaması, tüketici hakları ile filo standartlarına ilişkin yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çıkan yasa taslağı bize göre iyi oldu"

Kızmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, "Beklediğimiz bir şeydi. Bu konuda yetkililere de çok teşekkür ediyoruz. Bunlar genelde bizim hep istediğimiz şeylerdi. Konfederasyon olarak kurumsallaşmak iyi bir şeydir. Çıkan yasa taslağı bize göre iyi oldu. Yetki belgesi zorunluluğu bizim de zaten istediğimiz bir şeydi. Mesleki yeterlilik belgesiyle en azından bir meslek dalı olmaya hak kazandık. Buradan da yetkililere teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Mesleki yeterlilik belgesi adı altında kayıt dışılığın olacağını zannetmiyorum"

Düzenlemenin küçük esnafa etkisini de değerlendiren Kızmaz, "Mesleki yeterlilik belgesi adı altında kayıt dışılığın olacağını zannetmiyorum. Çıkan taslakta tabii ki biraz ağırlıklar var. Bizim her zaman söylediğimiz gibi küçük esnaf şu anda yok olmak üzere. Bu çıkan yasa taslağı büyük firmaların, büyük filoların daha da çok işine geliyor diyebiliriz. Ama bizim amacımız herkesi, küçük esnaf da olsa, kurumsallaştırmak, çıkan yasaya tabi tutmak ve onları ayakta tutmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Var olan şirketlerin elindeki araçlarını yükselterek veya iki-üç kişi birleşerek bir filo şeklinde devam ettirerek bu şekilde yapabiliriz" diye konuştu.

"3 arabası olan esnaf arkadaşımız, 3 veya 5 arabası olan başka bir arkadaşla birleşip mesleki yeterlilik belgelerini alarak bu işi yapacaklar"

Kızmaz, düzenlemeyi küçük esnaf açısından değerlendirerek, taslağın büyük firmalar ve filoların lehine sonuçlanabileceğini söyledi. Kızmaz, küçük esnafın da kurumsallaştırılarak düzenlemeye dahil edilmesi ve araçlarını yenileyerek ya da birleşerek faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kızmaz, "3 araçla çalışan esnafımız zaten zar zor ayakta duruyor. Rent a car firması biliyorsunuz, 3 araçla dönecek şekilde değil. 5 tane öz mal olacak. Geriye kalan 2 tanesi elektrikli, 2 tanesi hibrit olabilir ve sayı 10'a çıkmış oluyor. 3 arabası olan esnaf arkadaşımız, yine 3 veya 5 arabası olan başka bir arkadaşla birleşip tek bir firma üzerinden mesleki yeterlilik belgelerini alarak bu işi yapacaklar. Türkiye genelinde rakamsal olarak 3 milyon rent a car varsa, bu sayı otomatik olarak bin 500'e düşmüş olacak" ifadelerine yer verdi.

"İnsanlar bir yazılım geliştirip bunu rent a car firmalarına satıyorlardı, bu ortadan kalkacak"

Araç kiralama sektöründe kullanılacak bilgi sisteminin iş yükünü azaltacağına ve faydalı bir uygulama olacağını da değerlendiren Kızmaz, "Dışarıdaki yabancı uygulamalar vardı. İnsanlar bir yazılım geliştirip bunu rent a car firmalarına satıyorlardı. Bunlar ortadan kalkacak ve Ticaret Bakanlığı'nın kurmuş olduğu sistem üzerinden devam edilecek. Bizim bu konuyla ilgili bir rahatsızlığımız yok. Esnaf arkadaşlarımızın da olmadığını düşünüyoruz. Ama burada bir Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) var. Bu KABİS sistemi nasıl ayarlanacak? Çünkü KABİS dediğimiz, Emniyete bildirdiğimiz bir güvenlik sistemi. Bunu nasıl yapacaklar? KVKK kanunlarını nasıl aşacaklar? Çünkü oralara hep veriler girilecek. Umarım bunlarla ilgili de gerekli önlemler alınmıştır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kızmaz, düzenlemeyle elektrikli ve hibrit araçların kullanımına ilişkin şartları da değerlendirdi. Elektrikli araçlara yönelik vergi avantajlarının artırılması halinde yerli üretim araçların tercih edilebileceğini belirten Kızmaz, araçların kaza sonrası yedek parça temininde yaşanabilecek sorunlara ve uzun süre serviste kalmasıyla gelir kaybına yol açabileceğini belirtti.

"Bu düzenlemeyle araçlarımız sıfır olacak, daha az sanayiye girecek"

İçten yanmalı araçlarda 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırı getirilmesinin kiralama fiyatlarına etki edeceğine değinen Kızmaz, "Fiyatlar dediğimiz gibi biraz artar. Ama iyi olur. Bizler de sanayiden artık bıktık; düşük model arabalarla çalışılmaktan, sanayiye verdiğimiz paralardan. En azından bu düzenlemeyle araçlarımız sıfır olacak, daha az sanayiye girecek. Bizlerden araç kiralayan müşterilerimiz rahatlıkla artık araç kiralayabilecekler. Buradaki en büyük etken araçlarımızın sanayiye az girmesi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Merdiven altı firmalarında alınan depozitolar geri verilmiyordu, yeni düzenlemeyle depozito aynı gün iade edilecek"

Düzenlemeyle depozito uygulamasına getirilen kuralların sektörde tüketici hakları açısından olumlu bir adım olduğunu kaydeden Kızmaz, "Bu da çok iyi oldu. Merdiven altı tabir ettiğimiz rent a car firmalarında depozitolar alınıp kişilere geri verilmiyordu. Bu çıkan yasa tasarısıyla beraber artık depozito alınan yerlerde depozitosunu aynı gün içerisinde iade edecek. Aynı zamanda 1 ve 3 gün içinde çıkan bir rakam var, 29 gün içinde çıkan bir rakam var. Bunlar çok iyi oldu. Bizim de zaten tasvip ettiğimiz şeylerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Düzenleme çok iyi aslında olması gereken şeydi"

Kızmaz, düzenlemenin genel olarak sektörde kurumsallaşmaya katkı sağlayacağını belirterek, "Düzenleme olarak çok iyi. Aslında olması gereken şey. Biz konfederasyon olarak devletimizin, yasanın, tasarının hepsinin yanındayız. Fakat olumsuz tarafları da var. Bu olumsuz tarafların da kısa bir süre içerisinde aşılabileceğini düşünüyoruz. Öncelikle bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi belediye ruhsatları. Bu mesleki yeterlilik belgesi çıktıktan sonra en azından belediyeler de artık iş yeri açma ruhsatlarını rahatlıkla verir diye düşünüyoruz" dedi.