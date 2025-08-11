Araç Muayene Ücretinde Emsal Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Araç Muayene Ücretinde Emsal Karar

Araç Muayene Ücretinde Emsal Karar
11.08.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de araç muayene ücretine eklenen hizmet bedelinin iadesine karar verildi.

Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, araç muayenesinde bir vatandaşın araç muayene ücretini kredi kartından yapması üzerine alınan 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli'nin iadesine karar verdi. Karar, ödemesini bu şekilde yapan milyonlarca araç sahibi için de emsal teşkil edecek.

Tunceli'de araç muayenesi yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu miktarın iadesinin sağlanması amacıyla durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.'nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca reddedildi.

Durum üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı.

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.

Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken davanın avukatı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Araç muayenesinde aracı kurum tarafından tahsil edilen komisyonun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurduklarını dile getiren Avukat Haydar Doğan, "Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ve komisyonun tarafımıza iadesine karar verilmiştir" dedi.

Kararın emsal nitelikte olduğuna vurgun yapan Avukat Doğan, "Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine, taleplerinin olumsuz değerlendirilmesi durumda ise ilgili mahkemelere başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Ekonomi, Olaylar, tunceli, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Muayene Ücretinde Emsal Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti Baba-oğul "bidon" tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

09:43
Balıkesir merkezli 6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi 10’u 4.0’ın üzerinde
Balıkesir merkezli 6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi! 10'u 4.0'ın üzerinde
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
15:23
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya
Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
14:00
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü
Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
13:53
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
13:32
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva
Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 09:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: Araç Muayene Ücretinde Emsal Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.