Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor

Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi. Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

09.02.2024 09:08  Güncelleme: 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

  • Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira
  • Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

  • İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira
  • İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan Ali Yıldız: Gerkirse Eşşege bineriz yinede İsyan etmeyiz 20 sene önce arabamı vardı dermişimmmm :))) iyi oluyor iyi 184 10 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bu topluma az bile. Müthiş bir alım gücü var nasılolsa. Timurun filleri gibi. 100 tl olmalı. 146 10 Yanıtla
  • Serkan Basar: eskiden benzini mazotu çaydanlıkla alırdık :) 82 4 Yanıtla
  • Ramazan Yıldırım: Yemin ederim bıktık zam zam zamada zam bir defada 50 lira, yapında rahatlayın 72 3 Yanıtla
  • ramazan yazar: Araba almak binmek neyimize..eskiden çok zenginlerde vardı şimdi yine o günlere döndük oy verenler sayesinde..arava trilyon benzin 50 TL az daha..iyi günler bunlar 63 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: bu yılı donunuzu alma yılı ilan ettik :) 61 2 Yanıtla
  • Sadık Direk: Zam gelecek yine gelecek aaa bu arada 2023 geçti lozan,nın gizli maddeleri vardı 100 yıl dolunca yeraltı kaynaklarımız kendimiz kullanmaya başlayacaktık hedef 2023 tü uçacaktık şahlanacaktık ne oldii da 59 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: ne garip bir ülkeyiz, her ay akaryakıta ve diğer ürünlere zam yapılıyor, biz sadece ekmek ve simit'e yapılan zamlar için ayaklanıyoruz. 52 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Her aymı haftada 1 kesin var. 36 0
  • Gerginyo : Onlar konuşur ak parti yapar 22 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi
    20:19 İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

    6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu lider İmran Han damga vurdu
    18:51 Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu lider İmran Han damga vurdu

    Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.

  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement