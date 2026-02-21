Araç sahiplerini üzecek haber dikkat: Akaryakıta dev zam yolda! - Son Dakika
Araç sahiplerini üzecek haber dikkat: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber dikkat: Akaryakıta dev zam yolda!
21.02.2026 10:38
Araç sahipleri için kötü haber kapıda. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar/TL kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Son haftalarda hem benzine hem de motorine iki kez zam yapılmıştı. Şimdi ise salı gününden itibaren motorine 2,40 TL zam yapılması bekleniyor.

ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aştı. Bu yükseliş, iç piyasada akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıyacak.

NTV'nin aktardığına göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorine zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden geçerli olmak üzere 2,40 TL artış yapılacağı öngörülüyor.

Zam öncesi 21 Şubat 2026 itibarıyla üç büyük şehirde akaryakıt fiyatları şöyle:

BENZİN:

İstanbul Avrupa: 57,16 TL

İstanbul Anadolu: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

MOTORİN:

İstanbul Avrupa: 57,88 TL

İstanbul Anadolu: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL

Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarının yeni zamla birlikte ciddi şekilde artması bekleniyor. Araç sahiplerinin depolarını doldurmak için sınırlı zamanı kaldı.

Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    böyle düşer eflasyon işte her şeye zam gelir gene 15 0 Yanıtla
  • 875387 875387:
    sayın şimşek bu zamlarla enflasyon felan düşmez mileti kandirmayin 7 0 Yanıtla
