Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi - Son Dakika
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Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi

15.10.2022 00:53

1 haftada 4 kez zamlanan motorine 2 gün önce gelen 2 lira 14 kuruşluk indirimin sevinci uzun sürmedi. Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş zamlandı. Zamdan sonra motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.

5-11 Ekim arasında 4. kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü büyük bir indirim gelmişti. Ancak 2 lira 14 kuruşluk indirimin sevinci araç sahiplerinin kursağında kaldı. Aradan geçen 2 günün ardından motorine bir zam daha geldi.

FİYAT 27 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 27 lira 42 kuruşa, Ankara'da 27 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 27 lira 56 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Son bir haftada akaryakıta üst üste zam gelmişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. 13 Ekim tarihinde ise motorinin litresi 2 lira 13 düşmüştü.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi - Son Dakika
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