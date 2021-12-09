Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde sadece üreticilerin ürünlerini aracısız olarak getirip sattığı pazar sayesinde hem satıcı hem alıcı alışverişten karlı çıkıyor. Özellikle marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının altında satılan ürünler nedeniyle pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Erdemli Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete alınan semt pazarında her perşembe günü kurulan 'köylü-üretici' pazarı hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürüyor. Özellikle son aylar da üst üste gelen zamlardan da aracı olmadığı için etkilenmeyen pazarda her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra doğal olarak yapılan zeytin, zeytinyağı, pekmez, turşu gibi çeşitli ürünler de yer alıyor. Hem taze hem de fiyatının market ve diğer pazarlardan uygun olması nedeniyle bir çok vatandaş üretici pazarını tercih ediyor.

Bahçesinde ürettiği ürünleri getirenlerden Rukiye Aydın, "Üreticiler olarak tüketicilerin bu pazarları tercih etmesini istiyoruz. Ürünler taze fiyatlar çok uygun, marketlere göre yarı yarıya. Zaten üreticiyle tüketici zarar görüyor Türkiye'de, aradakiler kazanıyor. Bu pazarlarda hiç olmazsa ikisi de kazansın. Üreticiyle tüketicinin birleştiği yer burası, birbirlerine faydalı oldukları yer" dedi.

Üreticilerden Duran Genç, "Biz tarlada ürettiğimizi buraya getiriyoruz, burada da normal bir fiyatta satıyoruz, tüketici için daha ucuza geliyor. Bu üretici pazarı, kendimiz üretiyoruz, kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Zeytin yağımızın litresi 30 lira, keçiboynuzu pekmezimiz var kilosu 60 lira, dağlardan topladığımız andızların pekmezi var kilosu 80 lira, kendimiz dövüp kaynatıyoruz, kıvamına gelinceye kadar. Kendimiz yapıp ihtiyacı olana veriyoruz. Market fiyatları bizdeki fiyatların muhakkak çok çok üstündedir. Onların satışları yarım kilo veya 250 gram. Ama bizden pahalıdır. Bizimkinde bir de katkı yok, tatlandırıcı, renklendirici bizde yok. 5 kiloluk zeytini 40 TL'ye veriyoruz" diye konuştu.

Marketlerde 2 TL'den satılan köy tavuğu yumurtasını pazarda 1 ile 1.25 liraya sattıklarını belirten Murat Çakır ise köylü pazarı olduğu için ucuz sattıklarını aktardı.

Pazardan alışveriş yapan Saim Çulpa da özellikle marketten sebze ve meyve alışverişi yapmayıp üretici pazarını tercih ettiğini, fiyatların da uygun olduğunu kaydetti. - MERSİN