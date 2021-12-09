Üye Girişi
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor - Son Dakika

Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor

09.12.2021 12:14
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde sadece üreticilerin ürünlerini aracısız olarak getirip sattığı pazar sayesinde hem satıcı hem alıcı alışverişten karlı çıkıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sadece üreticilerin ürünlerini aracısız olarak getirip sattığı pazar sayesinde hem satıcı hem alıcı alışverişten karlı çıkıyor. Özellikle marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının altında satılan ürünler nedeniyle pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Erdemli Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete alınan semt pazarında her perşembe günü kurulan 'köylü-üretici' pazarı hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürüyor. Özellikle son aylar da üst üste gelen zamlardan da aracı olmadığı için etkilenmeyen pazarda her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra doğal olarak yapılan zeytin, zeytinyağı, pekmez, turşu gibi çeşitli ürünler de yer alıyor. Hem taze hem de fiyatının market ve diğer pazarlardan uygun olması nedeniyle bir çok vatandaş üretici pazarını tercih ediyor.

Bahçesinde ürettiği ürünleri getirenlerden Rukiye Aydın, "Üreticiler olarak tüketicilerin bu pazarları tercih etmesini istiyoruz. Ürünler taze fiyatlar çok uygun, marketlere göre yarı yarıya. Zaten üreticiyle tüketici zarar görüyor Türkiye'de, aradakiler kazanıyor. Bu pazarlarda hiç olmazsa ikisi de kazansın. Üreticiyle tüketicinin birleştiği yer burası, birbirlerine faydalı oldukları yer" dedi.

Üreticilerden Duran Genç, "Biz tarlada ürettiğimizi buraya getiriyoruz, burada da normal bir fiyatta satıyoruz, tüketici için daha ucuza geliyor. Bu üretici pazarı, kendimiz üretiyoruz, kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Zeytin yağımızın litresi 30 lira, keçiboynuzu pekmezimiz var kilosu 60 lira, dağlardan topladığımız andızların pekmezi var kilosu 80 lira, kendimiz dövüp kaynatıyoruz, kıvamına gelinceye kadar. Kendimiz yapıp ihtiyacı olana veriyoruz. Market fiyatları bizdeki fiyatların muhakkak çok çok üstündedir. Onların satışları yarım kilo veya 250 gram. Ama bizden pahalıdır. Bizimkinde bir de katkı yok, tatlandırıcı, renklendirici bizde yok. 5 kiloluk zeytini 40 TL'ye veriyoruz" diye konuştu.

Marketlerde 2 TL'den satılan köy tavuğu yumurtasını pazarda 1 ile 1.25 liraya sattıklarını belirten Murat Çakır ise köylü pazarı olduğu için ucuz sattıklarını aktardı.

Pazardan alışveriş yapan Saim Çulpa da özellikle marketten sebze ve meyve alışverişi yapmayıp üretici pazarını tercih ettiğini, fiyatların da uygun olduğunu kaydetti. - MERSİN

Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor
Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor

Erdemli Belediyesi, Zeytin, Market, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti 12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı 12:16 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' 12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak 12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi 10:13 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Son Dakika Haberleri
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
11:58 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı         
12:27
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!         
12:13
Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak         
12:04
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Aracısız pazarda, hem üretici hem vatandaş kazanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement