Aralık Ayında Enflasyon Yüzde 2,93, Yıllık Enflasyon Yüzde 64,77

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 2,93, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyona göre belli olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 37,57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

TÜİK, 2023 yılının aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini bugün yayınladı. Buna göre enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak gerçekleşti.

Öte yandan 6 aylık enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 37,57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.