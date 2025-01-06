Aralık TÜFE Artışı Yüzde 1,87 - Son Dakika
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Ekonomi

Aralık TÜFE Artışı Yüzde 1,87

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı.

06.01.2025 16:46
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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE aralıkta aylık yüzde 1,87 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,33, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,3, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,58 ve hizmette yüzde 3,05 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin aralıkta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,87

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,33
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,46
Enerji0,65
Gıda ve alkolsüz içecekler1,3
Enerji ve gıda dışı mallar1,58
Hizmet3,05

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Enerji, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aralık TÜFE Artışı Yüzde 1,87 - Son Dakika

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