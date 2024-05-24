Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı - Son Dakika
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Ekonomi

Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı

Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye\'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı

Arap Bankalar Birliği Başkanı Muhammed el-Etrebi, Türkiye'de bankacılık sektöründeki fırsatların önceki yıllara göre fazla olduğunu belirterek, Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi. Etrebi, Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin her yıl daha da iyiye gittiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ticaret hacminin artacağını ve karşılıklı faydaların bulunduğunu vurguladı.

24.05.2024 11:14
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Arap Bankalar Birliği Başkanı Muhammed el-Etrebi, Türkiye'de bankacılık sektöründeki fırsatların önceki yıllara göre fazla olduğunu belirterek, "Türkiye gelişen bir ülke ve burada çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etrebi, Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirerek, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte hayata geçirilen politikalara dikkati çekti.

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin her yıl bir önceki seneden daha iyi olduğunu ifade eden Etrebi, ticaret hacminin yaklaşık 73 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Etrebi, bu yıl Arap ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist gelmesinin beklendiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Arap ülkeleri arasında pek çok fırsatın doğmasını, iş ve yatırımların artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye ile Mısır arasında yaşanan dostane gelişmelere işaret eden Etrebi, pek çok Mısırlının Türkiye'yi ziyaret etmeyi sevdiğini dile getirdi.

Etrebi, "Türkiye'den de Mısır'ı ziyaret eden çok sayıda Türk var. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bizim en fazla turist çektiğimiz sezon kıştır. Türkiye'nin ise yazdır. Dolayısıyla Türkiye ile Mısır arasındaki kazan-kazan durumunu artırmak için bu fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Türkiye'de bankacılık sektöründeki fırsatların önceki yıllara göre fazla olduğunu vurgulayan Etrebi, "Türkiye'de önceki yıllarda yüksek enflasyon, pek çok zorluk ve güçlük vardı. Türkiye, gelişen bir ülke ve burada çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi artacak"

Arap Bankalar Birliği Başkanı Etrebi, Türkiye'de yatırım için potansiyelin giderek arttığını belirterek, "Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5'lik büyüme kaydetti. Bu yıl da önemli bir büyüme yakalaması, enflasyonun önümüzdeki yıllarda daha da düşmesi bekleniyor. Bunlar ülkeye yatırım için önemli işaretler." ifadesini kullandı.

Arap ülkeleri ve Türkiye arasında ticaret konusunda çok fazla fırsat olduğunu kaydeden Etrebi, "Ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda artacağını görüyorum. Her yıl ortalama yüzde 10 artıyor, belki bu yüzdelik daha da artar." diye konuştu.

Etrebi, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerde sanayi ve turizmin öneminin giderek arttığını belirterek, "Bunlar çok önemli sektörler. Dijital alanda Türkiye'nin potansiyeli var. Arap ülkeleri dijital dönüşüm, dijital bankacılık gibi konularda bilgi sahibi olabilir. Karşılıklı pek çok fayda var." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap Bankalar Birliği Başkanı: Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmanın tam zamanı - Son Dakika

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