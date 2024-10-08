Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı

Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı

TİGEM'in açık artırmasında 'Özmen Bey' adlı Arap tayı 6 milyon liraya satıldı, toplam hasılat 26.3 milyon lira oldu.

08.10.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendiği açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TİGEM'in 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı için yapılan açık artırma, yoğun ilgi gördü.

Müzayedede "Turbo"nun yavrusu olan "Özmen Bey" isimli tay, 6 milyon lira bedelle Ömer Bilir tarafından satın alındı.

TİGEM, açık artırmada toplam 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, müzayededeki konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde TİGEM'in üstlendiği görevin önemine işaret etti.

Profesyonel bir yaklaşımla yetiştiricilik faaliyetlerine devam eden TİGEM'in bu genetik kaynağın ıslah edilerek bugüne kadar ulaşmasına ciddi katkı sağladığını ifade eden Bülbül, safkanların her birinin şampiyon adayı genetik kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

TİGEM'in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışının 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacağı, bu müzayedede Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin safkan elit tayların camianın beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 20:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.