Arap Tayı Özmen Bey 6 Milyon Liraya Satıldı

Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendiği açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TİGEM'in 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı için yapılan açık artırma, yoğun ilgi gördü.

Müzayedede "Turbo"nun yavrusu olan "Özmen Bey" isimli tay, 6 milyon lira bedelle Ömer Bilir tarafından satın alındı.

TİGEM, açık artırmada toplam 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, müzayededeki konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde TİGEM'in üstlendiği görevin önemine işaret etti.

Profesyonel bir yaklaşımla yetiştiricilik faaliyetlerine devam eden TİGEM'in bu genetik kaynağın ıslah edilerek bugüne kadar ulaşmasına ciddi katkı sağladığını ifade eden Bülbül, safkanların her birinin şampiyon adayı genetik kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

TİGEM'in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışının 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacağı, bu müzayedede Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin safkan elit tayların camianın beğenisine sunulacağı kaydedildi.