Arap Tayları Açık Artırmada
20.10.2025 12:19
Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden 15 Arap tay, 21 Ekim'de İstanbul'da satılacak.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkıyor. 15 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkıyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış taylarının 15'i, 21 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak.

Türkiye'nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan 15 baş safkan elit Arap koşu tayının satışlarında yüksek bir gelir elde edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

