Arapgir Balıklı Pilavı'na Coğrafi İşaret Tescili

Ekonomi

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir balıklı pilavı"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu, belediyenin başvurusunu yaptığı "Arapgir balıklı pilavı"nı coğrafi işaret belgesiyle tescilledi.

"Arapgir balıklı pilavı", sazan balığı veya alabalığın tereyağında kavrulmuş kuru soğan, domates, biber ve domates salçasının içine baharat ve pilavlık bulgurun ilave edilmesiyle elde edilen harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor.