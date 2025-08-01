Aras Kargo'dan İnsan ve Kültür Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aras Kargo'dan İnsan ve Kültür Dönüşümü

Aras Kargo\'dan İnsan ve Kültür Dönüşümü
01.08.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Kargo, İnsan Kaynakları'nın adını 'İnsan ve Kültür' olarak değiştirerek dönüşüm sürecine başladı.

Aras Kargo, bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi'nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda organizasyonel ve yapısal bir dönüşümü hayata geçirerek İnsan Kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden konumlandırıyor. Özlük hakları fonksiyonundan ayrıştırılan yeni yapı; kurum kültürünün geliştirilmesi, çalışan bağlılığı, liderlik gelişimi ve çalışan deneyimi gibi stratejik alanlara odaklanıyor.

Kargo şirketi Aras Kargo, stratejik dönüşüm vizyonu doğrultusunda insan kaynakları yaklaşımını yeniden tasarlayarak İnsan Kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden yapılandırıyor. Bu dönüşüm, şirketin geleceğe dönük vizyonunun merkezine insanı ve güçlü bir kurum kültürünü yerleştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni yapılanma, isim değişikliğinin ötesine geçerek Aras Kargo'nun insan odaklı dönüşüm felsefesinin de güçlü bir yansımasını oluşturuyor. 'İnsan ve Kültür' yaklaşımıyla şirket; daha çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçiriyor. Geleneksel insan kaynakları süreçlerinden ayrılarak stratejik bir rol üstlenen 'İnsan ve Kültür' birimi, şirketin sektördeki rekabet gücünü ve yenilikçi kimliğini daha da ileriye taşıyacak. Bu yapısal dönüşüme, organizasyonel düzeyde önemli bir değişim de eşlik ediyor. Aras Kargo'da 2021 yılından bu yana Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Yiğitcan Bozoğlu, bu görevlerine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı rolüne atandı. Bozoğlu'nun liderliğinde, kültürel dönüşüm sürecinin daha da hız kazanması ve insan odaklı yönetim anlayışının kurum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aras Kargo İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, yeni vizyonu şu sözlerle ifade etti: "Geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ediyoruz. Amacımız, sadece günümüzün değil, yarının da gereksinimlerini karşılayacak yetkinliklere sahip, dinamik bir ekip oluşturmaktır. Her bir çalışma arkadaşımızın kendini ait hissettiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür oluşturarak sürdürülebilir başarının temelini atıyoruz. Bizim için en büyük yatırım, insanımıza ve kültürümüzedir."

Kariyerine Esin Avukatlık Ortaklığı'nda (Baker McKenzie) başlayan Bozoğlu, 2021'den bu yana Aras Kargo'da Hukuk, Uyum ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapıyor. Bozoğlu, bu görevine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı olarak atanarak şirketin stratejik dönüşümüne liderlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'dan İnsan ve Kültür Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

10:49
Elazığ’da maden ocağında göçük Çok sayıda ekip olay yerinde
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:40:11. #7.11#
SON DAKİKA: Aras Kargo'dan İnsan ve Kültür Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.