Arazi Yatırımı: Talep Bölgesi Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arazi Yatırımı: Talep Bölgesi Kazandırıyor

Arazi Yatırımı: Talep Bölgesi Kazandırıyor

Uzmanlar, uygun fiyatlı arazi yerine talep gören bölgelerden yatırım yapmanın daha kârlı olduğunu belirtti.

01.11.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar arazi yatırımı yaparken uyguna arazi almak yerine talep gören bölgelerden arazi satın alanların bu yıl daha çok kazandıklarını söyledi. Arazi yatırım danışmanı Mehmet Çakır arazi yatırımı yaparken doğru bilinen yanlışları anlattı.

31 milyonu aşkın aktif çalışan, 15 milyon 800 bin emeklinin bulunduğu Türkiye'de milyonlarca kişi, dişinden tırnağından arttırdıkları birikimlerini altın, gümüş, döviz, gayrimenkul, taşıt, arazi gibi yatırım enstrümanlarında tutup kazanç sağlamaya çalışıyor.

Her yatırımın kendi özelinde püf noktalarının olduğuna dikkat çeken uzmanlar; arazi yatırımında da doğru bilinen yanlışları anlattı. Uyguna arazi almak yerine talep gören yerlerden arazi satın alanların kazandığını ifade eden Arazi Yatırım Danışmanı Mehmet Çakır, "Arazi alırken doğru bilinen en büyük hata 'arazi ne uygundur ne de pahalı', arazide iyi yada kötüyü belirleyeceksek, talep olan ve olmayan bölge olarak kümeleştirilmeli. Çoğu kişi bir imar geldiğinde yada imar revize edildiğinde araziden para kazanacağını düşünür. Bu da çok yanlıştır. Hiç bir imar yada plan gelmese bile talep yoğunluğu da arazinin fiyatını arttırır. Dolayısıyla uyguna arazi aramak yerine talep edilen yerlerden yer almanın bir çok yatırımcıya daha çok kazandırdığına yıllardır tanıklık ediyoruz" dedi.

"Araziye yatırım yapmanın tam zamanı"

Şu an arazi almanın tam zamanı olduğunu aktaran Çakır, "Piyasaların dengesizliği bir çok ürünün fiyat artışını zayıflatıyor. Şu an arazi tercih eden yatırımcıların 5-6 ay öncesinin fiyatları ile bile yer sahibi olmaları mümkün. Dolayısıyla fırsat noktasında yatırımcıların arazi almaları kazanç sağlayacaktır" diye konuştu.

Çakır sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yıllardır emlak ve ekonomi ile ilgili tecrübe ettiğimiz bir husus var. "Para piyasa iyiyken kazanılır, servet piyasa kötüyken yapılır" Ben buna çok inanırım. Arazi tapusu alan bir çok yatırımcının faiz indirimi ile birlikte kredilerin açılmasının ardından elindeki arazilerde talep oranın artmasına bağlı değer kazanacak. Şu an piyasalardaki dengesizlik fiyatları tutuyor olsa da 5-6 ay öncesinin fiyatlarıyla şu an arazi sahibi olabiliyorken yatırımcıların bu fırsatı iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyorum."

Arazi yatırımının 2024 yılında çok ciddi yatırımcı çekmesine rağmen vatandaşlar tarafından halen bir ürün olarak görülmediğini sözlerine ekleyen Çakır, "Arazi üretimi olmayan bir üründür dolayısıyla bu şekilde talep edilmesi bir çok yatırımcıya para kazandırır. Arazi 2024 yılında çok ciddi yatırımcı çeken yatırım aracı olmayı başarsa da vatandaşımız araziyi bir ürün olarak halen kabul edemedi. "Araba gibi ev gibi dükkan gibi yatırım araçlarına ürün diyebiliyorken araziye ürün gözüyle bakamadığı için arazideki fırsat kazançlarını da hissedemiyor ve göremiyor. Arazi ev gibi araba gibi dükkan gibi bir üründür. Bunu anlayabilenler bu yıl çok iyi kazançlar elde ettiler. "Toprak dededen kalır" anlayışının yanlış olduğunu anlayan yatırımcılar araziye bu yıl ciddi anlamda ilgi gösterdi. Dolayısıyla 2025'te de bu ilginin artacağını düşünüyoruz. Tüm yatırımcıların gücü nispetinde 1 karışta olsa bir arazi tapusunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ondan bir tane daha yok. Üretimi olmayan bir ürünün sahibi olmak vatandaşlarımızın geleceğine ışık tutacaktır. Kendini toplayan bir ekonomik yapımız var. Bu nedenle önümüzdeki yılın daha iyi olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın küçük birikimleriyle nüfus artışı potansiyeli olan illere, ilçelere, köylere yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mehmet Çakır, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arazi Yatırımı: Talep Bölgesi Kazandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: Arazi Yatırımı: Talep Bölgesi Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.