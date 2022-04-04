Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı - Son Dakika
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Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı

04.04.2022 16:02
Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in Koç Holding CFO'su olarak atanması üzerine görevi Özkan Çimen üstlendi.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in Koç Holding CFO'su olarak atanması üzerine görevi Özkan Çimen üstlendi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik bünyesinde finansman ve mali işler alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Özkan Çimen, 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Arçelik'te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Açıklamada Çimen'in özgeçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Özkan Çimen, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılında Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı'nda Denetim Asistanı olarak iş hayatına başladı. 2002-2008 yılları arasında Koçtaş'ta Mali işler Yöneticisi olarak görev aldı. 2009-2011 yılları arasında Best Buy Türkiye'de Finans Yöneticisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Arçelik ailesine katılan Özkan Çimen, Vergi ve Teşvik Yöneticisi, Fiyat Maliyet Analiz Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Kurumsal Risk Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü olarak çalıştı. Çimen, 25 Şubat 2022 tarihinde alınan kararla, 1 Nisan 2022 tarihinde Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı."

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Arçelik A.Ş., Koç Holding, Nisan, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı - Son Dakika


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