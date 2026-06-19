Arçelik'ten Whirlpool ile Stratejik Anlaşma - Son Dakika
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Arçelik'ten Whirlpool ile Stratejik Anlaşma

19.06.2026 10:22
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Arçelik, Beko Europe'un tam sahipliğini elde ederek Avrupa'daki faaliyetlerini güçlendiriyor.

Arçelik, Whirlpool Grubu ile bir dizi stratejik işlem konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya varılan işlemlerin tamamlanmasıyla Beko B.V., Beko Europe sermayesini temsil eden payların tamamını satın alacak ve Beko Europe, Beko B.V.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı haline gelecek.

Bu adım, Arçelik'in Avrupa'daki uzun vadeli büyüme stratejisini desteklerken, Beko Europe'un tek pay sahibi yapısıyla faaliyet göstermesine olanak sağlayacak.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Beko B.V. aracılığıyla Arçelik, Beko Europe bünyesindeki Avrupa üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin tamamına sahip olacak.

Bu tam sahiplik yapısı, şirketin daha yalın bir organizasyonla hareket etmesine ve karar alma süreçlerini daha etkin şekilde yönetmesine olanak sağlayacak.

Taraflar arasındaki ticari işbirliği ve marka lisans sözleşmesi ise yürürlükte kalmaya devam edecek. Beko Europe, yürürlükteki anlaşmalar kapsamında Avrupa'da Whirlpool markalı ürünlerin üretim ve pazarlamasını sürdürmeye devam edecek.

Ayrıca Arçelik, 2022'de Whirlpool'un Rusya operasyonlarını satın alması kapsamındaki uzun vadeli ödeme yükümlülüklerinin taraflarca anlaşılan bedel karşılığında sona erdirilmesine yönelik de bir sözleşme imzaladı. Bu işlemin tamamlanmasıyla satın alımdan kaynaklanan mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek tüm ödeme yükümlülükleri sona erecek.

Öte yandan, Whirlpool EMEA Holdings LLC, Arçelik sermayesinin yüzde 2,9'unu temsil eden geri alınan paylarını devralacak. Bu işlem, Arçelik'in ortaklık yapısında kontrol değişikliğine yol açmayacağı gibi yönetim yapısında da herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Bu işlemlerle Arçelik, Beko Europe'un tam sahipliğini elde ederek Avrupa operasyonlarında daha sade bir yönetim yapısı ve daha hızlı karar alma süreçleri sağlayacak, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde daha güçlü bir uyum oluşturarak uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyecek.

Kaynak: AA

Arçelik A.Ş., Whirlpool, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arçelik'ten Whirlpool ile Stratejik Anlaşma - Son Dakika

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