Ardahan'da Bal Hasadı Başladı: Yüzde 80 Verim Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Bal Hasadı Başladı: Yüzde 80 Verim Bekleniyor

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da hasat döneminin 10 Ağustos'a kadar süreceğini ve yaklaşık yüzde 80'lik bir bal verimi beklendiğini açıkladı. Ardahan'da Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 620 arıcının 35 bin kovanda bal hasadına başladığını ve yaklaşık 450 ton bal üretimi beklediklerini belirten Evliyaoğlu, yağışlı havaların bal verimini yüzde 20 azalttığını ancak yine de önceki yıla göre büyük bir artış yaşanacağını ifade etti. Ardahan Balı'nın kilogram ücretinin bu yıl 1000 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

02.08.2024 10:33
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Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu: "Ardahan'da hasat dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık yüzde 80'lik bal verimi bekleniyor"

Başkan Evliyaoğlu, Ardahan'da Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 620 arıcının 35 bin kovanda bal hasadına başladığını ve yaklaşık 450 ton bal üretimi beklendiğini söyledi.

Evliyaoğlu, Bal sezonunda yağışların etkili olması nedeniyle bal veriminin yüzde 20 azalmasına neden olduğunu, fakat yağışlara rağmen yine de önceki yıla oranla bal rekoltesinde büyük artış yaşanacağını söyledi.

Evliyaoğlu, "2024 yılı hasat dönemimiz başladık. Yaklaşık olarak bir buçuk ay önce koymuş olduğumuz ballıkları yeni çekiyoruz. Şu anda çerçevenin 3'te 2'si sırlanmış durumda. Ama bal gittikçe olgunlaşıyor ve bu tür çerçeveler hasat dönemimin başlangıcı olarak görülüyor. Bal sezonunda havaların yağışlı olması nedeniyle bal verimini yüzde yirmi azalmasına neden oluyor. Bunun sebebi de hasat döneminde bal akışının sağlandığı dönemde yağışların etkili olmasıdır. 2023 yılı çok zayıf geçmişti. Ama 2024 yılı şu anda iyi geçiyor. Şu anda yüzde sensenlere varan bal verimi elde etmeyi hedefliyoruz. Şu anda flora halen zengin ve bal akışı devam ediyor. Yağışlı havalar ve iklim şartları arıcıları gittikçe olumsuz etkiliyor. ve her yıl bir sonraki yılı arar duruma geliyor. Doğa şartları, küresel ısınma verimi etkileyen sebeplerdendir" dedi.

Coğrafi işaretli Ardahan Bal'ına da zam geldi

Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen Ardahan balı, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor. Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, tam bir şifa kaynağı olan balın bu yılki kilogram ücreti 1000 TL olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Evliyaoğlu, Ardahan'da 3 satış noktası belirlediklerini ve üreticiler tarafından üretilen balların bu noktalarda tüketiciye sunulacağını söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Bal Hasadı Başladı: Yüzde 80 Verim Bekleniyor - Son Dakika

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