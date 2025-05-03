Ardahan'da Köy Yolları Betona Kavuşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Köy Yolları Betona Kavuşuyor

Ardahan\'da Köy Yolları Betona Kavuşuyor

Ardahan Valiliği, köy yollarını asfalt yerine dayanıklı beton malzeme ile yeniliyor.

03.05.2025 10:53
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Ardahan Valiliği eskiyen köy yollarını asfalt yerine daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli beton malzeme kullanarak inşa ediyor.

Ardahan İl Özel İdaresince yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında köy yollarının yapımında beton tercih ediliyor. Kuru olarak kamyonlarla inşaat alanına getirilen çimento, makineler yardımıyla yola seriliyor. Ardından silindirlerle sıkıştırılan çimento, üzerine dökülen özel sıvı yardımıyla sertleştirilerek beton halini alıyor. Sertleşen beton yol, tamamlandıktan sonra hizmete açılıyor.

Vali Hayrettin Çiçek, ekiplerce Göle ilçesine bağlı Yeniköy, Kalecik, Budaklı ve Yiğitkonağı grup yolunda yapımına başlanılan silindirle sıkıştırılmış beton yol (SSBY) çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Köy Yolları Betona Kavuşuyor - Son Dakika

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