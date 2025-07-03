Ardahan\'da Oto Galericiler Sitesi\'nin Temeli Atıldı

Ardahan'da toplam 24 dönüm üzerine kurulacak Oto Galericiler Sitesi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Ardahan Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni şehirler arası otobüs terminalinin hemen yakınında inşa edilecek olan ve 24 dönüm arazi üzerine kurulacak Ardahan Oto Galericiler Sitesi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ı kalkındırmak ve kent kimliğine büründürmek, ekonomik ve sosyal anlamda 80 vilayetle yarışır hale getirmek, Ardahan ve ben Ardahanlıyım diyenlerin görevidir. Devlet yapacağını yapmıştır. Bundan sonra kaynak almakta Ardahanlıların görevidir. Apartman altlarında, tamamen şehir görüntüsünden uzak bir pazar gibi esnaflık yapmaya çalışan galeri esnafına Doğu Anadolu'nun ve Türkiye'nin en güzel galericiler sitesini onlarla birlikte yapacağız. Ben bu tarihi temel atma törenine gelen her kesime teşekkür ediyorum. Allah izin verir ise galericilerimizle birlikte bu kışın kar yağmadan galerici esnafımızı buraya transfer etmiş olacağız" dedi.

Gerçekleşen törene Belediye Başkanı Faruk Demir, ATSO Başkanı Çetin Demirci, AESOB Başkanı İskender Alihanoğlu, Arıcılar Birlik Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve davetliler katıldı. - ARDAHAN