Ardahan\'da sağanak çiftçinin takvimini bir ay geriye itti; köylüler imeceyle işleri yetiştirdi

Ardahan'da yaz aylarında etkili olan Sağanak yağışlar, tarımsal faaliyetlerin zamanında yürütülmesini zorlaştırırken çiftçinin tarladaki çalışma takvimini yaklaşık bir ay geriye itti. Günlerce etkili olan yağışlar nedeniyle tarlalara giremeyen üreticiler, özellikle hasat çalışmalarında gecikme yaşadı.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde, yaz aylarında aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle tarımsal çalışmaların gecikmesi üzerine köylüler el ele verdi. Meralarda biriken işleri zamanında tamamlamak isteyen üreticiler, imece usulüyle birbirlerinin yardımına koşarak yoğun mesai yaptı.

Yaz aylarında etkili olan sağanak yağışlar, tarımsal faaliyetlerin planlanan zamanda yürütülmesini zorlaştırdı. Yağış nedeniyle meraların uzun süre ıslak kalması, çiftçilerin araziye girmesini ve çalışmalarını sürdürmesini engelledi. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte köylerde hareketlilik arttı. Günlerce yapılamayan işlerin birikmesi üzerine üreticiler, tek başına yetiştiremeyecekleri çalışmaları birlikte tamamlamak için yeniden imece kültürüne başvurdu.

İşler birikince dayanışma başladı

Yağış nedeniyle ertelenen tarla çalışmaları, uygun hava şartlarının oluşmasıyla birlikte yeniden başladı. Ancak kısa sürede yapılması gereken işlerin artması, çiftçilerin iş gücüne olan ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine köylüler, sırayla birbirlerinin meralarına giderek çalışmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde meraların yolunu tutan üreticiler, gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirerek hem kendi işlerini hem de komşularının işlerini tamamlamaya çalıştı.

Köylüler, özellikle tarımsal faaliyetlerin belirli bir zaman diliminde tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, dayanışmanın kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Üreticiler, yağışlar nedeniyle çalışma takviminin geriye kaldığını belirterek, "Yağmur yağınca tarlaya giremedik. Yapılması gereken işler üst üste birikti. Hava düzelince herkes kendi işini yetiştirmeye çalıştı. Ancak tek başına yetiştirmek zor olunca birbirimize destek olduk. Bir meradaki işi bitirdikten sonra başka bir komşumuzun merasına geçiyoruz" dedi.

Köylüler, dayanışmanın yalnızca işleri hızlandırmadığını, aynı zamanda köydeki birlik ve beraberliği de güçlendirdiğini vurguladı.